La bella stagione vuol dire usa sola cosa: convivialità e grigliata con gli amici e famiglia, anche il grande caldo ha messo un po’ alla prova gli amanti del fuoco. Tra carbonella, fiamme e grasso che cola sulla griglia, però, basta una piccolissima distrazione per trasformare un momento di spensieratezza in un piccolo incidente. La sicurezza non deve togliere spontaneità al barbecue, ma piuttosto a viverlo con più serenità, evitando rischi per le persone, la casa e l’ambiente circostante. Dalla scelta del punto in cui posizionare il grill fino allo spegnimento delle braci, ci sono alcune attenzioni semplici che fanno davvero la differenza. E diciamolo, i veri fanatici del BBQ spesso sono i primi a fare shopping (anche in merito alla sicurezza) per fare la grigliata perfetta.

Le 5 regole per una grigliata perfetta all’insegna della sicurezza

La prima regola è scegliere con cura la postazione. Il barbecue va sistemato all’aperto, su una superficie stabile e resistente al calore, lontano da tende, mobili da giardino, ringhiere, piante secche e qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile.

Prima di iniziare vale la pena controllare che la struttura sia integra: una griglia instabile, un supporto allentato o un barbecue improvvisato possono diventare pericolosi quando entrano in gioco peso e alte temperature. Meglio affidarsi a modelli progettati per questo utilizzo e, se si cucina in condominio o in un’area comune, verificare sempre le regole previste.

Dopodiché c’è da considerate aria e distanza. Garage, verande chiuse e portici poco ventilati non sono luoghi adatti, perché fumo e monossido di carbonio possono accumularsi rapidamente.

Per l’accensione, poi, niente scorciatoie: alcol e altri liquidi infiammabili possono provocare ritorni di fiamma difficili da controllare. Vanno usati esclusivamente accendifuoco specifici, in quantità ridotte e seguendo le indicazioni del prodotto.

Durante la cottura il fuoco non va mai lasciato solo, soprattutto in presenza di bambini e animali domestici, che devono restare a distanza dalla zona calda.

Chi utilizza un barbecue a gas dovrebbe inoltre controllare prima raccordi e tubo, verificando che non vi siano perdite. Infine, l’attenzione non finisce quando si serve l’ultima salsiccia: le braci possono rimanere incandescenti a lungo. Il barbecue deve essere spento completamente, le ceneri raccolte solo quando fredde e conservate in un contenitore sicuro, mai in un sacchetto di plastica o vicino a materiali combustibili. È fortemente consigliato, poi, di pulire la griglia accuratamente dopo ogni bbq alcuni residui di grasso potrebbero innescare ritorni di fiamma inaspettati.

Quali sono gli strumenti da avere per estinguere un incendio durante una grigliata

Tenere a portata di mano gli strumenti giusti durante una grigliata è una precauzione essenziale, non un eccesso di zelo.

Il primo alleato è un estintore adatto anche ai fuochi provocati da grassi e liquidi infiammabili: può essere utile scegliere un modello a polvere o a schiuma e imparare in anticipo come utilizzarlo.

Accanto all’estintore è consigliabile avere una coperta antincendio, abbastanza grande da coprire la zona interessata e togliere ossigeno alle fiamme. Per le piccole fiammate causate dal grasso possono essere utili anche sabbia, bicarbonato di sodio o sale grosso, da versare con cautela direttamente sul fuoco.

Attenzione invece all’acqua, anche se l’istinto ci dice di usarla non sempre è la scelta più corretta. Uu un incendio di grasso, ad esempio, può peggiorare la situazione, causando schizzi e una rapida propagazione delle fiamme.

Se il barbecue è dotato di coperchio, chiuderlo può aiutare a soffocare il fuoco. Nei modelli a gas, quando è possibile farlo, senza esporsi al rischio bisogna spegnere i bruciatori e chiudere la valvola della bombola.

Guanti lunghi e isolanti, pinze lunghe e scarpe chiuse completano l’equipaggiamento di sicurezza del vero maestro del fuoco: perché permettono di intervenire senza avvicinarsi troppo alle fonti di calore.

Se l’incendio si estende e coinvolge la bombola o non si riesce a controllarlo subito, la scelta più sicura è allontanarsi, mettere in sicurezza chi è presente e chiamare i soccorsi.