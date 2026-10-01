Era l’11 agosto 1999 quando due appassionati di apnea si imbatterono casualmente in qualcosa di eccezionale nelle acque davanti a Trapani: i resti di una nave di epoca romana affondata oltre duemila anni fa. Fabio Di Bono e Dario D’Amico segnalarono la scoperta alla Guardia di Finanza e contribuirono successivamente alla tutela del sito, ma per ottenere il riconoscimento economico previsto per i ritrovamenti fortuiti hanno dovuto aspettare ben 27 anni. Dopo un primo pronunciamento sfavorevole del Tar, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il loro appello: adesso sarà la Regione a dover completare il procedimento e determinare l’entità del premio.

Trovarono un relitto romano nel mare di Trapani

Torniamo indietro all’estate del 1999: Fabio Di Bono e Dario D’Amico stavano effettuando un’immersione in apnea nelle acque antistanti Trapani quando individuarono sul fondale i resti lignei di un’antica imbarcazione insieme a frammenti di anfore.

Il ritrovamento avvenne l’11 agosto e venne successivamente segnalato alla Guardia di Finanza. Il sito si rivelò di notevole interesse archeologico: il relitto, risalente all’epoca romana e rimasto sott’acqua per oltre duemila anni, fu in seguito recuperato e sottoposto a interventi di restauro. I suoi resti sono poi entrati nel patrimonio museale siciliano.

Da quel momento, però, per i due scopritori iniziò una vicenda molto più lunga dell’immersione che aveva portato al ritrovamento: quella per ottenere il premio previsto in caso di scoperta fortuita di beni archeologici.

Perché inizialmente il premio è stato negato

Il nodo della controversia riguardava proprio la natura della scoperta: il Tar aveva respinto il ricorso presentato dai due sub contro la mancata conclusione del procedimento amministrativo per la concessione della ricompensa. Secondo la ricostruzione accolta in primo grado, infatti, non ci sarebbero stati i presupposti per considerare il ritrovamento completamente fortuito.

Un elemento determinante perché il premio spetta proprio quando un bene archeologico viene scoperto casualmente e non nell’ambito di una ricerca organizzata e finalizzata a individuare reperti. Di Bono e D’Amico non si sono però fermati alla decisione del tribunale amministrativo e hanno impugnato il mancato riconoscimento davanti al Consiglio di giustizia amministrativa.

La svolta dopo 27 anni: la scoperta fu casuale

Il Cga ha accolto l’appello, arrivando a una conclusione diversa rispetto a quella del Tar. Secondo i giudici, il fatto che i due sub si siano successivamente impegnati nella protezione e nella conservazione dell’area non dimostra che, al momento del ritrovamento, stessero conducendo una ricerca archeologica programmata.

I due erano impegnati in un’immersione in apnea e si imbatterono casualmente nei resti. L’attività svolta dopo la scoperta per preservare il sito non modifica quindi la natura originariamente fortuita del ritrovamento. È proprio questo passaggio ad aprire, dopo 27 anni, la strada al riconoscimento economico.

Il premio riguarda il valore dell’intero relitto

La decisione contiene un altro elemento particolarmente rilevante per stabilire la futura ricompensa. Secondo il Cga, infatti, la scoperta non deve essere circoscritta esclusivamente ai singoli reperti che i due sub recuperarono materialmente in occasione del ritrovamento.

La valutazione dovrà tenere conto anche delle parti del relitto e dei reperti riconducibili alla scoperta del 1999, compreso quindi il patrimonio archeologico successivamente recuperato, ricostruito e destinato all’esposizione museale. Questo principio avrà un peso nella procedura che la Regione dovrà ora portare a termine.

Quanto riceveranno i due sub

L’importo della ricompensa, al momento, non è ancora stato stabilito. La decisione del Consiglio di giustizia amministrativa non assegna direttamente una determinata somma ai due scopritori, ma obbliga la Regione Siciliana a concludere il procedimento rimasto aperto.

Sarà quindi l’amministrazione regionale a dover determinare il valore dei reperti riconducibili alla scoperta e, sulla base di questo, quantificare il premio spettante a Fabio Di Bono e Dario D’Amico. Nel corso della causa i due sub avevano avanzato una richiesta da 500mila euro, ma non è detto che sarà quella la cifra effettivamente corrisposta.