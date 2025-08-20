È una delle band più amate del panorama musicale mondiale. Il carisma e l’energia emanati sul palco coinvolgono il pubblico e avvicinano anche target apparentemente lontani dal genere rock. Sono i Måneskin e hanno annunciato di avere in programma una reunion. Un evento che i fan aspettano da tempo e che si prevede avrà un grande successo.

Si tratta anche di un’occasione per accontentare i più nostalgici e, al tempo stesso, rappresenta un’opportunità per la band di consolidare ulteriormente la propria posizione nel settore e di avere la conferma di non aver perso l’X Factor. Lo stesso che ha dimostrato di possedere quando, nel 2017, partecipando all’omonimo programma televisivo, è arrivata seconda.

Con il tour del 2026, il gruppo mira a riconnettersi con il pubblico e a esplorare nuove direzioni artistiche, mantenendo viva la passione che li ha contraddistinti fin dagli esordi. Tuttavia, pare che ci siano anche altre motivazioni dietro a questa scelta, e sembra c’entri il fatturato.

I Måneskin e la reunion nel 2026, le dinamiche economiche dietro il ritorno

La reunion dei Måneskin – il gruppo composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi – è attesissima. La band si prepara a tornare sulle scene musicali con un tour previsto per il 2026. Dopo un periodo di pausa dedicato a progetti solisti, la notizia della è stata confermata da Alessandro De Angelis, padre di Victoria e amministratore unico della Måneskin Empire Srl, la società che gestisce i diritti musicali dei ragazzi. Secondo quanto riportato, la band tornerà a esibirsi da fine 2025 con un tour completo nel 2026.

Durante la pausa, i membri del gruppo hanno intrapreso carriere individuali. Victoria De Angelis avrebbe ottenuto notevoli successi con la sua società Davic Srl, registrando un fatturato di 1.842.997 euro e un utile netto di 167.120 euro nel 2024. Damiano David, invece, con la sua Humans 23 Srl, avrebbe fatturato 1.205.763 euro, ma il suo utile netto sarebbe stato decisamente inferiore: pari a 15.283 euro. Queste differenze economiche, quindi, potrebbero aver influenzato la decisione di riunirsi, offrendo benefici a tutti. Quando si dice “unire l’utile (anche finanziario) al dilettevole”.

La storia dei Måneskin: dagli esordi a oggi

I Måneskin nascono nel 2016 a Roma, dalla passione per la musica di quattro amici adolescenti con influenze rock, funk e pop. Il grande pubblico li conosce nel 2017 grazie alla loro partecipazione a X Factor, dove arrivano secondi ma conquistando una popolarità davvero notevole e che, poi, si dimostrasolida. A sancire il loro successo è il singolo “Chosen” ed è l’inizio di un fenomeno dalle proporzioni inaspettate.

Nel 2021 avviene la svolta: vincono il Festival di Sanremo con “Zitti e buoni” e poi trionfano all’Eurovision Song Contest nello stesso anno, portando il rock italiano su un palcoscenico internazionale. Da quel momento la band intraprende una carriera senza barriere geografiche, culturali e sociali. Piace a grandi e piccini, a direttori di banca e artisti di strada. Ecco perché i tour sono tutti sold-out. Inoltre i Måneskin collezionano dischi di platino e premi in tutto il mondo, diventando uno dei fenomeni musicali italiani più rilevanti del decennio.