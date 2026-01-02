Il panettone, ma anche il pandoro, sono alimenti irrinunciabili a Natale e durante tutte le feste: simboli di convivialità, chiudono pranzi e cene con una nota dolce e profumata. Va però detto che, passati i giorni clou, spesso capita che ne restino quantità importanti.

Ma se non consumati in poco tempo, tendono a seccarsi e a perdere fragranza. La buona notizia è che pandoro e panettone avanzati sono facili da riciclare in ricette semplici o gourmet, ottime per ridurre gli sprechi e dare nuova vita a questi dessert tipici delle feste.

Muffin e cupcake fatti col panettone avanzato

Una delle soluzioni più facili e golose è trasformare gli avanzi di panettone e pandoro in soffici muffin o cupcake. Per realizzarli:

sbricioliamo circa 200 g di dolce avanzato in una ciotola; ammorbidiamo con 100 ml di latte tiepido; aggiungiamo 2 uova, 80 g di zucchero, o anche meno, a seconda di quanto lo vogliamo dolce, 60 ml di olio di semi e una bustina di lievito; mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo; distribuiamo negli stampi da muffin o nei pirottini e cuociamo a 180 °C per 20–25 minuti.

I cupcake si possono farcire con una crema al mascarpone o zabaione.

Torta farcita con gli avanzi di panettone o pandoro

Il panettone o il pandoro possono anche diventare la base di una torta scenografica e golosa. In questo caso:

tagliamo gli avanzi a fette orizzontali, come fossero pan di Spagna; inumidiamo la superficie con latte, succo d’arancia o una bagna aromatica; prepariamo a parte crema pasticcera, farcia al mascarpone o panna montata, impreziosendo con gocce di cioccolato o frutti di bosco.

Non ci resta che assemblare i pezzi in torte a strati o zuccotti e lasciar riposare in frigorifero qualche ora prima di servire.

Bruschette di panettone al forno

Per una colazione o una merenda che profumano di feste, le bruschette dolci col panettone avanzato sono ottime. Il procedimento è semplice:

tagliamo il panettone a fette spesse circa 2 cm; disponiamo su una teglia e passiamole in forno a 170 °C per 10 minuti; una volta dorate, possiamo servirle con miele, confetture, crema di nocciole o ricotta e scorza d’arancia.

Sono ottime anche salate, con formaggio fresco e frutta e, anche in questo caso, le possiamo realizzare con gli avanzi sia di panettone sia di pandoro.

Panettone e pandoro per un risotto gourmet

Un’idea più gourmet consiste nel tostare e polverizzare gli avanzi di panettone e pandoro in vista di una ricetta salata:

tagliamo il dolce a cubetti; lasciamolo seccare in forno a bassa temperatura finché non è croccante; frulliamo nel mixer fino a ottenere una polvere fine.

In poche mosse ecco un ingrediente che può dare personalità ad un risotto al rosmarino semplice. A fine cottura, basta aggiungere un paio di cucchiai di polvere insieme a burro e parmigiano: il gioco è fatto.

Tiramisù con panettone o golosi spiedini dolci

Che ne dite se i lievitati di Natale avanzati si tramutassero in un ingrediente per un’altra ricetta della tradizione? Se li sostituiamo al pan di Spagna o ai savoiardi, diventeranno base per golosi tiramisù di panettone o pandoro:

tagliamoli a fette rettangolari; ripassiamoli nel caffè ristretto; componiamo il dolce alternando con crema al mascarpone e spolveriamo l’ultimo strato con cacao amaro.

In alternativa, possiamo tagliare gli avanzi a tocchetti per spiedini dolci buonissimi. I cubetti possono essere intervallati con frutta fresca e ricoperti da cioccolato fuso. Un modo creativo e divertente per chiudere le feste senza sprechi.