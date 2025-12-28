Negli ultimi anni le immagini generate dall’intelligenza artificiale hanno fatto un salto di qualità impressionante. I volti creati dagli algoritmi sono sempre più realistici, credibili e spesso indistinguibili da quelli di persone reali. Un’evoluzione che affascina, ma che solleva anche interrogativi importanti, soprattutto in un’epoca in cui deepfake e contenuti manipolati circolano con estrema facilità online. A sorprendere non è solo la difficoltà delle persone comuni nel riconoscere un volto falso, ma il fatto che persino chi possiede abilità fuori dal comune nel riconoscimento facciale possa essere tratto in inganno.

L’AI è così brava da ingannare anche i “super riconoscitori”: lo studio

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, i volti generati dall’AI riescono a confondere anche i cosiddetti “super riconoscitori”, una ristretta élite di persone con capacità eccezionali nel distinguere e ricordare i volti. Nei test condotti dai ricercatori, questi soggetti non sono andati molto meglio del puro caso nel riconoscere le immagini artificiali, individuando correttamente solo il 41% dei volti falsi. Ancora peggio hanno fatto le persone con capacità di riconoscimento nella media, che hanno identificato correttamente appena il 30% delle immagini generate dall’AI, finendo spesso per considerarle addirittura più “reali” di quelle autentiche.

La ricerca, guidata dalla psicologa Katie Gray dell’Università di Reading, mostra come il fenomeno dell’“iper realismo” stia rendendo sempre più difficile fidarsi del proprio istinto visivo. Interessante però è il dato emerso dopo una breve sessione di addestramento: bastano cinque minuti di formazione sugli errori tipici dell’AI per migliorare sensibilmente le prestazioni di entrambi i gruppi. Dopo il training, i super riconoscitori sono riusciti a individuare il 64% dei volti falsi, mentre i partecipanti comuni sono arrivati al 51%. Un segnale incoraggiante, anche se gli stessi ricercatori invitano alla cautela: non è ancora chiaro quanto a lungo duri l’effetto di questo tipo di addestramento e se possa diventare uno strumento davvero efficace nel tempo.

Come riconoscere i volti generati con l’intelligenza artificiale

Nonostante il livello sempre più alto di realismo, le immagini create dall’intelligenza artificiale lasciano spesso piccoli indizi che possono tradirne l’origine. Gli errori più comuni si nascondono nei dettagli.

Ai partecipanti allo studio, infatti, è bastata una sessione di training di soli cinque minuti per migliorare drasticamente la loro capacità di smascherare l’AI. Gli indizi su cui puntare sono diversi: si va dai denti – che spesso appaiono troppo uniformi e perfetti – all’attaccatura dei capelli innaturali o troppo regolari. Anche la texture della pelle può tradirsi, mostrando una levigatezza eccessiva o delle sfumature di luce poco credibili. C’è poi un dettaglio curioso: i volti sintetici tendono ad essere troppo proporzionati, più “medi” e ideali di quelli reali, che invece portano le piccole asimmetrie e imperfezioni che ci rendono unici. L’allenamento ha insegnato a guardare con più lentezza e scetticismo: i partecipanti formati hanno impiegato qualche secondo in più per analizzare ogni immagine, ed è proprio questo il consiglio chiave. La prossima volta che un volto online vi sembra “troppo perfetto” o vi insospettisce, fermatevi. La sfida, quindi, non è solo tecnologica, – considerato che stanno iniziando le sperimentazioni per l’intelligenza artificiale senziente – ma anche di consapevolezza.