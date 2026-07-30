Il riconoscimento facciale con l’AI entra nel perimetro delle nuove regole per le forze di polizia. Il decreto legislativo, legato al recepimento dell’AI Act europeo, punta a disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza, fissando casi, limiti, autorizzazioni e tempi di conservazione dei dati. Attenzione: non si tratta di un via libera indiscriminato, il testo prevede infatti paletti precisi e vieta l’identificazione biometrica generalizzata, non mirata e senza collegamento con un reato o un procedimento penale.

Quando la polizia può usare il riconoscimento facciale con l’AI

Questi sistemi potranno essere impiegati dalle forze dell’ordine in situazioni specifiche: per prevenire un attacco terroristico, un attentato, una minaccia alla vita o all’incolumità delle persone, oppure per cercare persone scomparse. Il ricorso all’AI è previsto anche in casi gravi come sequestri di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale. In sostanza, il decreto prova a circoscrivere l’uso della tecnologia a scenari di particolare rilevanza investigativa o di sicurezza pubblica.

Il tema diventa anche giuridico: una telecamera con un software di riconoscimento facciale non si limita a registrare immagini, ma può confrontare un volto con un archivio e contribuire all’identificazione di una persona. Per questo il decreto lega l’uso dello strumento a procedure autorizzative e controlli: qui abbiamo parlato del riconoscimento facciale in Italia e delle nuove regole sugli ingressi.

Uso in tempo reale e uso a posteriori

Il decreto distingue tra utilizzo in tempo reale e utilizzo “a posteriori”. Nel primo caso, il sistema può essere attivato mentre una situazione è in corso, per esempio davanti a una minaccia grave o alla necessità di individuare una persona in un contesto urgente. Nel secondo caso, invece, il riconoscimento facciale viene usato dopo la commissione di un reato, anche tentato, per identificare persone già indiziate. Ed è proprio l’uso a posteriori uno dei passaggi più delicati: in alcuni casi può essere previsto il trattamento automatizzato dei dati biometrici di chi accede a determinati luoghi o eventi, con memorizzazione locale di informazioni anagrafiche e dell’identificativo del posto assegnato.

Il testo, però, chiarisce un limite importante: le indagini non potranno basarsi soltanto sul riconoscimento facciale. L’AI potrà quindi aiutare il lavoro investigativo, ma non sostituire la valutazione umana, gli accertamenti tradizionali e il controllo dell’autorità giudiziaria.

Chi autorizza il riconoscimento facciale

I vertici delle forze dell’ordine potranno chiederne l’attivazione al procuratore, oppure i pubblici ministeri potranno disporla con decreto motivato. La durata prevista è di 15 giorni, con possibilità di proroga. Nei casi urgenti, l’attivazione potrà avvenire subito su iniziativa delle forze di polizia, ma con obbligo di comunicazione al procuratore, anche verbalmente. La richiesta dovrà poi essere motivata entro 24 ore e il procuratore avrà altre 24 ore per confermare o meno l’assenso.

Questo meccanismo serve a evitare che lo strumento venga usato come forma ordinaria di sorveglianza. Il riconoscimento facciale con l’AI, almeno nell’impianto del decreto, viene presentato come una tecnologia da attivare in circostanze motivate, tracciabili e collegate a finalità investigative specifiche.

Per quanto tempo vengono conservati i dati

I dati potranno essere custoditi per 7 giorni, poi dovranno essere cancellati automaticamente. In caso di indagine, però, potranno essere recuperati per 5 anni. E questo è un passaggio destinato a far discutere, perché il volto è un dato biometrico particolarmente delicato. Non è una password che si può cambiare, né un documento che si può sostituire facilmente. Per questo il Garante della Privacy ha chiesto garanzie precise, soprattutto contro raccolte massive e preventive di dati biometrici in luoghi pubblici o durante eventi.

Il Garante ha chiesto inoltre di chiarire il ruolo della supervisione umana e di utilizzare soltanto dati biometrici provenienti da banche dati già in uso alle forze di polizia o da materiale acquisito lecitamente durante le indagini. Il tema della privacy e dei rischi collegati all’AI resta quindi centrale.

Cosa cambia per i cittadini

Il decreto non significa che ogni volto ripreso da una telecamera potrà essere identificato liberamente. La linea dichiarata è diversa: consentire l’uso del riconoscimento facciale con l’AI alle forze di polizia, ma solo in casi definiti e con autorizzazioni.

Resta però una questione aperta: come verranno applicate concretamente queste regole, quali controlli saranno effettivi e quanto peserà la supervisione umana? Questo decreto prova a dare una cornice a una tecnologia potente e ormai già parte delle nostre vite.