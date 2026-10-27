C’è chi non riesce a iniziare la giornata senza aver sistemato perfettamente cuscini, lenzuola e copriletto. Rifare il letto appena svegli è un gesto automatico, spesso considerato sinonimo di ordine e pulizia. Eppure, questa abitudine potrebbe avere un piccolo inconveniente che riguarda proprio l’igiene del luogo in cui dormiamo. Durante la notte, infatti, il nostro corpo rilascia calore e umidità, che possono accumularsi tra le lenzuola e nel materasso. Coprire immediatamente tutto potrebbe rallentare la dispersione dell’umidità, favorendo condizioni gradite agli acari della polvere. Ma significa davvero che rifare il letto appena alzati faccia male alla salute? La risposta è meno scontata di quanto sembri e riguarda soprattutto il modo in cui ci prendiamo cura della camera da letto.

Perché rifare il letto appena svegli potrebbe essere un errore

Durante il sonno il nostro organismo continua a produrre calore e a disperdere umidità attraverso la respirazione e la sudorazione. Una parte di questa umidità viene assorbita dal pigiama, dalle lenzuola e dagli altri materiali con cui entriamo in contatto durante la notte. Il fenomeno è del tutto normale, ma può contribuire a creare un ambiente caldo e relativamente umido all’interno del letto.

Quando ci alziamo e sistemiamo immediatamente coperte, piumone e copriletto, l’umidità presente nei tessuti potrebbe impiegare più tempo a disperdersi. Lasciare invece le coperte ripiegate e il materasso parzialmente scoperto permette una maggiore circolazione dell’aria sulle superfici. Il consiglio di aspettare prima di rifare il letto nasce quindi da un principio semplice: favorire l’asciugatura dei tessuti prima di ricoprirli.

Cosa c’entrano gli acari della polvere con il letto

Gli acari della polvere sono minuscoli aracnidi, generalmente invisibili a occhio nudo, che possono vivere negli ambienti domestici. Si trovano soprattutto nei materiali tessili, come materassi, cuscini, tappeti e imbottiture, dove possono nutrirsi anche delle microscopiche particelle di pelle che perdiamo naturalmente. Uno degli elementi che ne influenza la sopravvivenza è proprio l’umidità. Prosperano più facilmente in ambienti con un’umidità relativa elevata, mentre condizioni più asciutte possono ostacolarne lo sviluppo.

Per questo il microclima che si crea tra lenzuola, coperte e materasso può essere favorevole alla loro presenza. E il problema riguarda soprattutto le persone allergiche: gli allergeni degli acari, presenti in particolare nelle loro particelle fecali e nei residui corporei, possono provocare starnuti, congestione nasale, prurito e altri disturbi respiratori nei soggetti sensibilizzati.

È importante però distinguere gli acari della polvere dalle cimici da letto. Queste ultime sono insetti che si nutrono di sangue e possono provocare punture, mentre gli acari domestici non pungono le persone.

Lasciare il letto disfatto elimina davvero gli acari?

La risposta è no. Il rapporto tra umidità e sopravvivenza degli acari è conosciuto, ma non esistono prove sufficienti per affermare che lasciare il letto disfatto per qualche ora elimini gli acari presenti nel materasso.

La questione è diventata popolare anche grazie a uno studio pubblicato nel 2005 sulla rivista scientifica Experimental & Applied Acarology, nel quale alcuni ricercatori hanno utilizzato modelli matematici per analizzare le condizioni ambientali favorevoli alla sopravvivenza degli acari. L’ipotesi era che modificare il microclima del letto, favorendo la dispersione dell’umidità, potesse rendere l’ambiente meno favorevole a questi organismi. Si tratta però di un’ipotesi da non trasformare in una certezza assoluta.

La ricerca non dimostra che rifare il letto appena svegli provochi malattie, né che lasciarlo aperto per un determinato numero di minuti sia sufficiente a ridurre significativamente l’esposizione agli allergeni. Il gesto può essere utile per favorire l’asciugatura, ma chiaramente non sostituisce la pulizia della biancheria e le altre misure di prevenzione.

Quanto aspettare prima di rifare il letto al mattino

Non esiste un intervallo di tempo scientificamente stabilito che tutti dovrebbero rispettare. Lasciare il letto aperto mentre ci si prepara per uscire, si fa colazione o si svolgono le prime attività della giornata può però essere una soluzione pratica. Anche aspettare una ventina o una trentina di minuti può essere una scelta ragionevole.

La velocità con cui i tessuti si asciugano dipende soprattutto dall’umidità dell’aria, dalla temperatura e dalla ventilazione della stanza. Un ambiente già molto umido, per esempio, potrebbe rallentare l’asciugatura anche lasciando il letto completamente scoperto. Al contrario, in una camera ben ventilata e con un’umidità moderata, il ricambio d’aria può favorire la dispersione del vapore accumulato durante la notte.

Un altro accorgimento consiste nel ripiegare il piumone verso i piedi del letto, lasciando esposta buona parte del lenzuolo inferiore. In questo modo si può mantenere la propria abitudine di sistemare la camera senza coprire immediatamente tutte le superfici.

Come ridurre acari e umidità nella camera da letto

Per migliorare l’igiene della zona notte è molto importante mantenere una buona ventilazione, lavare regolarmente la biancheria e controllare l’umidità dell’ambiente. Chi soffre di allergia agli acari può trarre beneficio dall’utilizzo di coperture antiacaro per materassi e cuscini, oltre che dal lavaggio periodico delle lenzuola a temperature adeguate ai tessuti.

In generale, per ridurre la presenza degli allergeni, viene spesso consigliato il lavaggio della biancheria da letto a circa 60 °C, quando consentito dalle indicazioni del produttore. Anche la gestione dell’umidità ambientale è importante. Mantenere l’umidità relativa della camera indicativamente sotto il 50% può contribuire a rendere l’ambiente meno favorevole agli acari, evitando comunque livelli eccessivamente bassi che potrebbero causare altri fastidi.

L’umidità, inoltre, non riguarda soltanto il letto: quando si accumula sulle superfici fredde può favorire anche la formazione di muffa. A questo proposito, è utile conoscere i segnali della muffa in casa da riconoscere prima che il problema peggiori, soprattutto durante i mesi più freddi.