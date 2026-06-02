La cancellazione dei concerti di Travis Scott e Kanye West, inizialmente in programma il 17 e 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia, ha lasciato migliaia di fan con una domanda precisa: cosa succede ai biglietti acquistati? La struttura ha già comunicato che tutti gli spettatori riceveranno a breve una mail con le istruzioni per ottenere il rimborso attraverso i circuiti di vendita utilizzati, come Ticketmaster e Vivaticket. Si tratta di una situazione che può verificarsi più spesso di quanto si pensi. Maltempo, problemi tecnici, motivi organizzativi o questioni legate agli artisti possono infatti portare all’annullamento o al rinvio di un evento. In questi casi è importante conoscere i propri diritti.

Cosa fare nel caso di un concerto annullato: diritti e rimborsi

Quando un concerto viene cancellato in modo definitivo, chi ha acquistato un biglietto ha generalmente diritto al rimborso del prezzo pagato. La prima cosa da fare è verificare la comunicazione ufficiale dell’organizzatore o del rivenditore autorizzato, che indica le modalità e le tempistiche da seguire. Nella maggior parte dei casi le informazioni vengono pubblicate sui siti ufficiali e inviate direttamente via email agli acquirenti.

È importante distinguere tra un evento annullato e uno semplicemente rinviato. Nel primo caso il concerto non verrà recuperato e si può richiedere il rimborso. Nel secondo, invece, il biglietto resta normalmente valido per la nuova data comunicata dagli organizzatori. Se il rinvio non è compatibile con le proprie esigenze, potrebbero essere previste soluzioni alternative, come la richiesta di rimborso o il cambio nominativo del titolo d’ingresso.

Per ottenere il rimborso è necessario attenersi alle istruzioni fornite dal circuito di vendita o dall’organizzatore dell’evento. Le richieste devono essere presentate entro i termini indicati e possono essere effettuate online oppure presso i punti vendita autorizzati. Solitamente l’importo viene restituito attraverso lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto, anche se in alcuni casi può essere previsto un voucher spendibile per altri eventi. Bisogna inoltre ricordare che il rimborso riguarda generalmente il costo del biglietto, mentre le commissioni di servizio potrebbero non essere restituite.

Chi ha sostenuto spese aggiuntive per viaggio o alloggio può valutare la possibilità di richiederne il risarcimento, soprattutto se tali costi sono diventati inutili a causa di una cancellazione imputabile all’organizzatore. Per questo motivo è sempre consigliabile conservare ricevute, prenotazioni e documentazione relativa alle spese sostenute.

Come fare reclamo o segnalare un eventuale problema

Non sempre le procedure di rimborso si svolgono senza difficoltà. Può capitare che i tempi si allunghino, che le informazioni fornite siano poco chiare oppure che il rimborso non venga erogato nei modi previsti. In queste situazioni è opportuno contattare innanzitutto il servizio clienti dell’organizzatore o del rivenditore ufficiale, conservando tutte le comunicazioni e le ricevute relative all’acquisto.

Se il problema non viene risolto, il consumatore può presentare un reclamo formale attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle associazioni che tutelano i diritti dei consumatori. È fondamentale descrivere in modo dettagliato l’accaduto e allegare tutta la documentazione disponibile, compresi biglietti, email e prove dei pagamenti effettuati.

Nei casi più complessi, come il mancato rimborso o eventuali pratiche commerciali scorrette, è possibile segnalare la situazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), utilizzando i canali ufficiali previsti. Una segnalazione ben documentata può contribuire a far emergere eventuali irregolarità e a tutelare non solo il singolo consumatore, ma anche tutti gli altri utenti coinvolti. Attenzione poi alle truffe sui biglietti per i concerti.