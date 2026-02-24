Uno degli ospiti sgraditi dei nostri giardini è la cimice verde, un insetto fitofago presente in ogni parte del mondo. La specie, appartenente alla famiglia dei Pentatomidae, sebbene non sia pericolosa per l’uomo, se disturbata può emanare un caratteristico odore pungente.

Ma il vero problema, ben peggiore del fastidio che può causare al nostro naso, è che un’infestazione di cimici può danneggiare piante e colture in modo irrimediabile. E la primavera e l’estate sono le stagioni in cui si possono notare gli effetti della loro azione.

Il cibo principale di cui si nutrono è la linfa di piante erbacee, fiori e frutti, soprattutto quelli zuccherini. Tra le opzioni preferite ci sono i pomodori, ma anche mele, pere e agrumi. Rose, malve, girasoli e alcune siepi sono invece tra le specie ornamentali più colpite.

Al contrario, sebbene i due tipi di cimice verde più comuni non si creino troppi problemi sugli arbusti da intaccare, hanno anche quale pianta sgradita. Ad esempio, lavanda, aglio, cipolla e rosmarino sono nella loro lista nera e possono funzionare come repellenti.

Quali sono i rimedi della nonna per le cimici verdi

Ci sono rimedi naturali che possono allontanare le cimici verdi senza adoperare nulla di sintetico in giardino. In questo modo, se l’infestazione non è grave e si limita a pochi esemplari, potremo evitare di coprire terriccio, fiori e foglie con sostanze chimiche.

Di aglio e cipolla abbiamo già parlato e in effetti rientrano tra le piante il cui odore risulta sgradito alle cimici. C’è addirittura chi li pianta nell’orto in punti strategici per evitare attacchi, ma in realtà basterebbe vaporizzare un decotto a base di questi elementi in giardino per sprigionare il loro potere repellente.

Le teste d’aglio possono anche essere sistemate vicino alle finestre di casa, per evitare che le cimici si rifugino all’interno. Un altro rimedio unisce il potere antiparassitario del Neem all’aroma della menta, due opzioni che allontanano le cimici verdi in modo naturale.

Se mettiamo in infusione 10 foglie di menta in una tazza di acqua bollente e, quando fredda, aggiungiamo un cucchiaino di olio di Neem, avremo una soluzione imbattibile. La potremo vaporizzare sia in giardino, sia vicino porte e finestre o sui davanzali.

L’erba gatta è un altro valido aiuto contro le cimici: la si può tenere in vaso accanto ai punti di ingresso di casa, o coltivarla in giardino per tenere alla larga gli insetti. Se non bastasse, aceto bianco e olio di eucalipto sono altri aromi dissuasivi per allontanarle.

Farina fossile e sapone molle di potassio

Se abbiamo necessità di veri e propri insetticidi naturali, per eliminare le cimici e non solo tenerle lontane, ci sono due altre soluzioni. La prima è la farina fossile, o terra di diatomee, che incide l’esoscheletro di questi insetti e ne causa disidratazione e morte.

L’applicazione è sia in polvere libera, sia in diluizione da vaporizzare sulle piante colpite per debellare le infestazioni. In alternativa si può invece sciogliere del sapone molle potassico in acqua e nebulizzarlo in giardino: agisce inibendo la respirazione degli insetti.

Si tratta di rimedi più aggressivi, sebbene 100% naturali, ma sempre un’opzione meno invasiva di trattamenti chimici come quelli a base di permetrina.