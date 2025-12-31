La serata di Capodanno è alle porte e il rischio di alzare un po’ il gomito è concreto. Ecco allora che, prima di perdere la lucidità e fare i conti con gli effetti del post-sbornia, conviene appuntarsi cinque rimedi della nonna. Non solo non passano mai di moda, ma sono anche molto efficaci.

Dopo una serata in cui si è esagerato con l’alcol, il corpo si ritrova in uno stato di intossicazione che si traduce nei sintomi che quasi tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita: mal di testa, nausea, stanchezza e confusione mentale. Per affrontarli, non esistono soluzioni miracolose, ma alcune strategie possono aiutare a sentirsi meglio più rapidamente e alleviare la sofferenza.

Bere molta acqua

Il primo e più importante, fra i rimedi post-sbornia, è quello di bere molta acqua, così da reidratarsi. In questo modo, si favorisce anche l’eliminazione di piccole quantità di alcol residuo attraverso le urine e il sudore. È utile iniziare la giornata con un bel bicchiere e continuare a idratarsi durante tutto il giorno per sostenere il corpo nel processo di recupero.

Fare una colazione semplice

Dopo una sbornia, è comune sentirsi con lo stomaco sottosopra. Per questo motivo, una colazione semplice e leggera è un altro rimedio consigliato per non appesantire l’organismo già in difficoltà. Un pasto a base di frutta, pane, marmellata e miele è l’ideale. Fornisce energia facilmente assimilabile. Invece, è meglio evitare cibi di difficile digestione e grassi pesanti: aumenterebbe la nausea.

Bere un estratto di carciofo e cardo

Fra i rimedi post-sbornia naturali, non va dimenticato un ‘beverone’ davvero efficace. Si tratta di un estratto a base di carciofo e cardo mariano. Contengono la silimarina, una sostanza che aiuta il fegato a lavorare meglio e a smaltire l’alcol. Insomma, lo coadiuva per sostenere la sua attività durante il recupero dai postumi.

Applicare una crema idratante e fettine di cetriolo sugli occhi

I postumi di una bevuta eccessiva non si avvertono solo internamente, anche il viso parla chiaramente e dichiara quanto ci si è divertiti a Capodanno, o durante una qualsiasi altra festa. Ecco allora che, per apparire meno stanchi e gonfi, più giovani, applicare una crema idratante e delle fette di cetriolo sugli occhi può essere la soluzione. Dona un aspetto più fresco, riduce il gonfiore delle borse e le occhiaie. Un toccasana, soprattutto se si deve affrontare una giornata di lavoro o, semplicemente, il pranzo del primo gennaio con tutti i parenti.

Fare un leggero esercizio fisico

Un po’ di attività fisica, come una passeggiata all’aria aperta, può dare una sensazione di benessere generale. Per questo motivo, va annoverata fra i rimedi post-sbornia più efficaci. Attenzione, però, a non esagerare. I riflessi e l’equilibrio sono compromessi e non è il caso di provare esercizi intensi o sport impegnativi. È meglio limitarsi a movimento leggero per aiutare l’organismo a rimettersi in sesto.

Effetti post-sbornia, cosa è meglio evitare

Così come è utile sapere cosa fare dopo una sbornia, è fondamentale sapere cosa potrebbe peggiorare la situazione. Per questa ragione è meglio:

evitare l’assunzione di ulteriori alcolici: bere di nuovo peggiora solo i sintomi e ritarda il recupero;

evitare bevande eccitanti o nervine: il caffè e le sostanze energetiche stimolano la diuresi e possono aumentare la perdita di liquidi;

non praticare sport intensi, soprattutto a stomaco vuoto.

In conclusione, non esiste una soluzione immediata per far sparire la sbornia: il tempo resta l’elemento determinante. Tuttavia, adottare questi cinque rimedi può aiutare a sentirsi meglio e a ridurre il disagio fino a quando il corpo non ha completamente smaltito gli effetti dell’alcol.