Lasciare l’auto parcheggiata sotto il sole durante l’estate ha la conseguenza di ritrovarsi con un abitacolo rovente, dove il volante è quasi impossibile da toccare, i sedili sembrano incandescenti e l’aria è irrespirabile. Bastano pochi minuti di esposizione ai raggi solari perché la temperatura interna salga rapidamente. Questo accade a causa del cosiddetto effetto serra: la luce del sole attraversa i vetri, riscalda le superfici interne e il calore rimane intrappolato nell’abitacolo, facendo aumentare la temperatura ben oltre quella esterna. Alcuni studi hanno dimostrato che, con circa 30 gradi all’esterno, l’interno dell’auto può superare i 45-50 gradi in meno di mezz’ora, mentre volante e cruscotto possono raggiungere temperature ancora più elevate. La prima reazione è quasi sempre quella di accendere subito il climatizzatore al massimo, ma in realtà esiste un trucco molto più rapido che sfrutta i principi della fisica per eliminare l’aria bollente accumulata nell’abitacolo.

Il trucco della scienziata per rinfrescare l’auto

La scienziata e divulgatrice Emily Calandrelli ha spiegato un trucco per rinfrescare l’auto diventato popolare proprio perché sfrutta un principio fisico molto semplice. Per metterlo in pratica bisogna abbassare completamente il finestrino dal lato posteriore del passeggero e lasciare chiuse tutte le altre aperture. Successivamente ci si sposta sul lato del conducente e si apre e richiude la portiera per cinque o sei volte, senza sbatterla con forza.

Questo movimento crea una differenza di pressione che funziona come un grande soffietto: ogni apertura della portiera spinge fuori l’aria rovente accumulata all’interno dell’abitacolo, mentre dal finestrino aperto entra aria più fresca proveniente dall’esterno. In questo modo il ricambio d’aria avviene molto più rapidamente rispetto al semplice aprire uno sportello.

Il vantaggio è immediato. Pur non raffreddando sedili, volante e plancia, che continueranno a trattenere parte del calore accumulato, il sistema rende l’aria interna decisamente più respirabile ancora prima di avviare il motore. Solo a quel punto conviene accendere il climatizzatore, che dovrà lavorare meno per raggiungere una temperatura confortevole. Ciò significa anche ridurre lo stress sull’impianto di climatizzazione e, nelle auto con motore termico, limitare leggermente anche i consumi di carburante.

Altri modi per rendere la macchina più fresca

Oltre al metodo della portiera, esistono diversi accorgimenti che aiutano a limitare il caldo estremo all’interno dell’auto e a renderla più vivibile durante l’estate. Il primo consiglio è cercare, quando possibile, un parcheggio all’ombra oppure utilizzare un parasole riflettente sul parabrezza. Questo semplice accessorio riduce sensibilmente il riscaldamento della plancia e del volante, proteggendo anche gli interni dai raggi UV.

Anche lasciare i finestrini leggermente socchiusi può favorire un minimo ricambio d’aria, purché le condizioni di sicurezza lo consentano. Prima di mettersi in viaggio è inoltre consigliabile aprire entrambe le portiere o tutti i finestrini per qualche istante, così da permettere al calore accumulato di disperdersi naturalmente.

Un altro accorgimento utile consiste nel coprire il volante e i sedili con teli o asciugamani chiari quando l’auto resta parcheggiata per molte ore. I colori chiari riflettono una parte della radiazione solare e aiutano a mantenere le superfici meno calde.

Una volta avviato il motore, è preferibile iniziare la marcia con i finestrini abbassati per qualche centinaio di metri, favorendo l’espulsione dell’aria ancora calda. Solo successivamente conviene chiudere i finestrini e attivare il ricircolo dell’aria del climatizzatore, che risulterà molto più efficace nel raffreddare rapidamente l’abitacolo.

Infine, è importante ricordare di non lasciare mai all’interno dell’auto bambini, animali domestici o oggetti sensibili alle alte temperature, come dispositivi elettronici, farmaci o bombolette spray. Anche una sosta apparentemente breve può trasformare l’abitacolo in un ambiente estremamente pericoloso. Con pochi semplici gesti e qualche accorgimento preventivo è possibile affrontare il caldo estivo con maggiore comfort, preservando allo stesso tempo l’efficienza del climatizzatore e gli interni della propria vettura.