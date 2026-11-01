Un rinoceronte indiano si è lanciato all’inseguimento di un fuoristrada durante un safari. La scena arriva dall’India ed è stata ripresa in un video che dal 28 ottobre circola in rete. Le immagini mostrano l’animale che carica il veicolo e lo segue, mentre nell’audio si sente un soffio potente.

Quel suono ha un nome preciso: è noto come agonistic snort, lo sbuffo agonistico. Con quella vocalizzazione il rinoceronte può lanciare un avvertimento o segnalare che si sta difendendo. Gli animali sbuffano anche quando percepiscono un odore sconosciuto o quando vogliono che un possibile intruso resti a distanza. Nel video il rinoceronte mostra proprio questa reazione difensiva.

Rinoceronte indiano, un gigante da quasi tre tonnellate

Il rinoceronte indiano, o unicorno maggiore, vive nel nord dell’India e nel sud del Nepal. Secondo l’International Rhino Foundation, un adulto pesa tra 1.800 e 2.700 chili e in natura ne restano circa 4.075 esemplari. La Lista Rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) lo classifica come specie vulnerabile.

Quando scatta la carica del rinoceronte?

A quale distanza questi animali cominciano a sentirsi minacciati? Lo ha misurato uno studio pubblicato nel 2025 sulla rivista Scientific Reports da Sangita Medhi e Malabika Kakati Saikiya, del dipartimento di Zoologia della Gauhati University. Tra maggio 2016 e luglio 2018 gli autori hanno osservato i rinoceronti del parco nazionale di Kaziranga, in Assam, e hanno registrato 179 episodi di disturbo provocato dalla presenza umana. Le risposte individuate sono tre. In media gli animali si mettevano in allerta quando le persone si trovavano a circa 72 metri e fuggivano a 67. Gli inseguimenti sono scattati a distanze più brevi, intorno ai 40 metri.

Conta anche il paesaggio. Nelle praterie basse gli animali reagivano in media già a 80 metri. Nei boschi la soglia scendeva a meno di 48. Nelle zone frequentate dai turisti la distanza media di disturbo era di 58,6 metri, contro i 68,9 delle aree non turistiche. Dove arrivano i visitatori, inoltre, gli animali passavano più tempo a mangiare, a sorvegliare l’ambiente e a spostarsi, mentre nelle altre zone prevaleva il riposo.

Le distanze da rispettare

Lasciare che gli animali passino liberamente ed evitare di avvicinarsi riduce il loro stress e previene incontri pericolosi. Lo studio di Kaziranga indica anche i numeri: chi osserva un rinoceronte dovrebbe restare tra 100 e 200 metri. Quando il vento soffia dall’osservatore verso l’animale, il margine consigliato sale a 200-400 metri.

Video tratto da: IPA / Kameraone