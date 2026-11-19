Incidente da brividi ma fortunatamente senza conseguenze per un operatore che stava sgomberando il terreno dagli alberi per la costruzione di una strada al confine tra Cambogia e Thailandia: il suo mezzo ha infatti urtato una mina, provocandone la fragorosa esplosione.

L’urto con la mina: l’esplosione sotto la ruspa

Le immagini mostrano il veicolo mentre scarica terra dalla benna; un istante dopo, il suolo esplode, scagliando in aria terra e detriti. L’esplosione fa saltare il tetto della cabina e mandato in frantumi i vetri. Miracolosamente, l’operatore non ha riportato lesioni fisiche, se non un acufene causato dal boato della detonazione.

Sanguan Khongngern, responsabile dei lavori stradali, ha dichiarato che l’accaduto non ha scoraggiato la sua squadra dal proseguire le operazioni nell’area. “Andremo avanti con la costruzione della strada per il bene della nazione e raggiungeremo i nostri obiettivi – ha affermato Sanguan Khongngern – Potete stare certi che le strade lungo il confine thailandese verranno realizzate per agevolare gli spostamenti delle truppe, consentendo ai soldati di svolgere i propri compiti e di tutelare efficacemente la sovranità nazionale. Adempiremo al nostro dovere verso la Thailandia”.

Le mine, un’eredità di un passato di guerra

In passato, la Thailandia ha accusato la Cambogia di aver violato le Convenzioni di Ottawa e di Ginevra, che vietano l’uso di mine antiuomo – ordigni capaci di uccidere o mutilare i civili anche molto tempo dopo la fine di un conflitto. Molte mine sono ancora sepolte nel terreno, essendo state sganciate dagli Stati Uniti durante la loro offensiva contro il Paese comunista negli anni ’60.

Anche i Khmer Rossi fecero ricorso alle mine; tuttavia, la Thailandia sostiene che il regime cambogiano, guidato dall’uomo forte Hun Sen, continui ancora oggi a impiegare attivamente questi dispositivi proibiti.

Lo scorso dicembre, la Cambogia ha ottenuto una proroga – fino al dicembre 2030 – per completare la bonifica di tutte le mine antiuomo, in seguito all’approvazione ricevuta durante la 22ª Riunione degli Stati parte della Convenzione sulla messa al bando delle mine antiuomo, tenutasi a Ginevra, in Svizzera.La proroga è stata concessa a causa dell’estensione della contaminazione, della scarsità di risorse e delle difficoltà nell’accedere alle aree lungo il confine tra Thailandia e Cambogia, sospettate di essere minate.

Il mese scorso, la Cambogia ha inoltre varato una politica decennale di sminamento, che mira a rimuovere tutte le mine antiuomo individuate entro il 2030, e tutte le munizioni a grappolo e i residuati bellici esplosivi (ERW) individuati entro il 2035. Secondo il documento, circa 1.749 chilometri quadrati di territorio sono ancora contaminati da mine antiuomo e ordigni inesplosi.

L’Autorità cambogiana per l’azione contro le mine e l’assistenza alle vittime (Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority) ha reso noto che, dal 1979, 19.582 persone hanno perso la vita e altre 45.301 sono rimaste ferite o hanno subito amputazioni a causa dell’esplosione di mine antiuomo e residuati bellici esplosivi.

Video tratto da: IPA / KameraOne