Il riscaldamento globale sta cambiando soltanto le temperature, gli oceani e gli equilibri climatici del pianeta, ma a quanto pare i suoi effetti non si fermano qui e potrebbero arrivare a modificare persino la velocità con cui la Terra ruota su sé stessa, provocando un progressivo allungamento delle giornate. A suggerirlo è uno studio scientifico basato su 190 simulazioni climatiche, secondo cui l’aumento delle temperature altera la circolazione dei venti e, di conseguenza, il movimento terrestre. Si tratta di variazioni minuscole, impossibili da percepire nella vita quotidiana, ma che mostrano quanto profondamente il cambiamento climatico possa incidere sul funzionamento del nostro pianeta.

Il riscaldamento globale può rallentare la rotazione della Terra

Quando parliamo delle conseguenze del riscaldamento globale, il pensiero corre generalmente allo scioglimento dei ghiacciai, all’innalzamento del livello del mare e all’aumento degli eventi meteorologici estremi. Eppure, il cambiamento climatico potrebbe avere effetti anche su un fenomeno che consideriamo praticamente immutabile: la rotazione della Terra.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica npj Climate and Atmospheric Science ha analizzato il rapporto tra l’aumento delle temperature globali e la durata delle giornate, individuando un possibile rallentamento aggiuntivo del movimento terrestre.

La ricerca, realizzata da un gruppo internazionale di scienziati, si basa su 190 simulazioni ottenute attraverso tre diversi modelli climatici. L’obiettivo era comprendere come le variazioni della circolazione atmosferica, provocate dal riscaldamento globale, possano influenzare la velocità con cui il pianeta gira attorno al proprio asse.

I risultati suggeriscono che, con l’aumento delle temperature, le giornate potrebbero diventare progressivamente più lunghe. Non si tratta di ore o minuti aggiuntivi, ma di frazioni infinitesimali di secondo. Il fenomeno, tuttavia, è scientificamente rilevante perché mostra come il riscaldamento globale possa interferire anche con gli equilibri fisici che regolano la rotazione terrestre.

Perché l’aumento delle temperature modifica la rotazione terrestre

Il meccanismo individuato dai ricercatori riguarda soprattutto il comportamento dell’atmosfera: le grandi masse d’aria che circondano la Terra non sono indipendenti dal movimento del pianeta. I venti partecipano alla sua dinamica rotatoria e possono scambiare con la superficie terrestre una grandezza fisica chiamata momento angolare.

Quando l’atmosfera aumenta il proprio momento angolare, la parte solida della Terra può compensare questa variazione rallentando leggermente la propria rotazione. Secondo le simulazioni, il riscaldamento globale potrebbe modificare alcune importanti correnti atmosferiche. Tra queste figura la cella di Hadley, un sistema di circolazione che interessa le regioni tropicali e contribuisce al trasferimento del calore verso altre latitudini.

L’aumento delle temperature potrebbe favorirne l’espansione verso i poli, accompagnata dall’indebolimento degli alisei tropicali e da cambiamenti nelle correnti a getto che attraversano l’atmosfera ad alta quota.

L’effetto combinato di queste trasformazioni determinerebbe un aumento del momento angolare atmosferico, con conseguenze sulla velocità di rotazione della Terra. Non è quindi il calore a frenare direttamente il pianeta, ma il modo in cui il riscaldamento globale modifica il movimento dell’aria.

Di quanto potrebbero allungarsi le nostre giornate

Secondo i tre modelli utilizzati nella ricerca, ogni grado Celsius di aumento della temperatura globale potrebbe allungare la durata del giorno di circa 0,09-0,11 millisecondi, considerando esclusivamente il contributo della circolazione atmosferica.

Un millisecondo corrisponde a un millesimo di secondo. L’allungamento previsto sarebbe quindi del tutto impercettibile per le persone e non cambierebbe concretamente l’organizzazione delle nostre giornate.

Gli effetti potrebbero però diventare più distinguibili dalla variabilità naturale nella seconda metà del secolo. In due modelli il segnale attribuibile al riscaldamento globale emergerebbe rispettivamente intorno al 2057 e al 2080. Nel terzo, invece, non supererebbe la variabilità naturale entro il 2100.

Le proiezioni sono state elaborate considerando uno scenario caratterizzato da emissioni elevate di gas serra. L’entità delle variazioni potrebbe quindi essere diversa qualora le emissioni seguissero un andamento differente.

Un altro risultato riguarda il confronto con l’effetto delle maree lunari, che contribuiscono naturalmente al rallentamento della rotazione terrestre. Tra il 2050 e il 2099, il contributo atmosferico previsto potrebbe raggiungere una grandezza pari al 10-18% del rallentamento secolare prodotto dall’attrito delle maree. Questa percentuale non indica un aumento del 10-18% della durata delle giornate, ma confronta due fenomeni che incidono sulla rotazione terrestre in misura molto contenuta.

Anche lo scioglimento dei ghiacci influisce sulla velocità della Terra

Un precedente studio pubblicato sulla rivista PNAS aveva evidenziato che anche lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari può contribuire a rallentare il pianeta. Quando il ghiaccio si scioglie, enormi quantità d’acqua vengono redistribuite sulla superficie terrestre, modificando la distribuzione delle masse e il momento d’inerzia della Terra.

Il principio può essere spiegato attraverso l’esempio di un pattinatore che gira su sé stesso: quando allarga le braccia rallenta, mentre quando le avvicina al corpo aumenta la propria velocità di rotazione. Il nuovo studio aggiunge a questo quadro l’influenza dei venti e delle trasformazioni atmosferiche, che secondo le simulazioni potrebbero produrre un contributo paragonabile a quello dello scioglimento delle grandi masse glaciali.