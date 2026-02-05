Durante l’inverno mantenere una casa calda e accogliente può rivelarsi un compito esoso che fa salire il costo delle bollette per il riscaldamento. Sono diversi i trucchi per cercare di risparmiare, in particolare bisogna cercare di non far disperdere il calore così che l’ambiente si mantenga alla giusta temperatura per più tempo. Un trucco efficace è quello delle finestre.

Come funziona il trucco delle finestre

Il trucco delle finestre consiste nel controllare gli infissi per fare in modo che non ci siano spifferi e fuoriuscite di aria e può essere un utile metodo per riscaldare la casa, alternativo a quello del forno. La prima cosa da fare è quindi controllare la presenza di correnti che filtrano attraverso porte e finestre. Se si scopre questo tipo di problema, la soluzione è una chiave a brugola.

Solitamente all’interno degli infissi sono presenti dei meccanismi di regolazione. Questi elementi si trovano nei telai dove ci sono delle viti di serraggio delle cerniere che consentono di regolare le serrature.

Basta prendere una chiave a brugola e ruotare la vite per tirare la piastra di battuta verso l’interno e chiudere più saldamente la finestra o la porta.

Se invece gli infissi richiedono una forza eccessiva per chiudersi correttamente, si deve ruotare la serratura dall’altra parte per creare un po’ più di spazio.

Regolando l’anta durante i mesi invernali, si può creare una tenuta stagna all’interno del telaio che riduce al minimo la possibilità che l’aria fredda penetri attraverso finestre o porte.

Altri metodi per chiudere bene le finestre

Se non è possibile regolare finestre con la chiave a brugola, si può provare ad applicare strisce autoadesive in schiuma o strisce metalliche o di plastica dotate di spazzole attorno al telaio dell’infisso da serrare per colmare la fessura tra la finestra e il telaio.

Prima di farlo, è necessario assicurarsi che la striscia sia delle dimensioni giuste per riempire la fessura della finestra. Attenzione: le strisce in schiuma non sono adatte alle finestre a ghigliottina.

Riguardo alle porte, ci sono alcune aree chiave a cui prestare attenzione, ovvero i fori della serratura e qualsiasi fessura attorno ai bordi o sotto le porte. Per il foro della serratura è consigliabile acquistare una copertura apposita che posi un disco metallico sopra la fessura. Se c’è dello spazio sul fondo si possono utilizzare una spazzola o un paraspifferi con sportello incernierato. Per sigillare i bordi si possono installare schiuma o strisce tergicristallo come quelle utilizzate per le finestre.

Per evitare che entrino spifferi dalle finestre, gli scandinavi hanno invece ideato un metodo che si basa sull’applicazione di un film plastico sui binari delle finestre.

C’è poi il trucco del pluriball di plastica che consiste nell’applicare materiale per imballaggio contenente piccole bolle d’aria a copertura delle finestre. Si tratta di un metodo economico che può ridurre la dispersione di calore fino al 50% nei vetri singoli. Le bolle d’aria creano una barriera termica, aderendo al vetro tramite acqua, senza bisogno di colla, rendendolo la soluzione rimovibile ed economica.

Si tratta però di un trucco temporaneo per riscaldare casa che può essere particolarmente utile in situazioni di emergenza, come un inverno particolarmente rigido o in abitazioni in affitto dove non è possibile intervenire con modifiche strutturali.