Vietare l’accesso ai ristoranti ai bambini è una questione che, negli ultimi tempi, ha acceso un forte dibattito nei media e tra l’opinione pubblica. Da Milano Marittima a molte altre località, la scelta di vietare l’ingresso ai più piccoli in ristoranti o stabilimenti balneari ha suscitato indignazione, domande (anche di natura legale) e interventi delle istituzioni.

Per comprendere se i divieti decisi dagli esercenti siano leciti o meno, bisogna capire cosa dice la legge e fino a che punto ci si possa spingere nel vietare l’accesso a chicchessia in un luogo come un ristorante. Proviamo a fare chiarezza e a capire fin dove il problema sia di natura morale, prima di sfociare in una questione legale.

Il caso del ristorante “no kids” di Milano Marittima

A fine agosto 2025 un papà modenese ha denunciato la vicenda vissuta al ristorante Bicio Papao di Milano Marittima, dove gli è stato negato l’ingresso assieme al suo bambino di cinque anni e mezzo, con l’unico motivo che i minori al di sotto dei dieci anni non erano accettati per preservare la tranquillità della clientela adulta.

All’indignazione generale per questa scelta, il gestore ha ribattuto che la filosofia no kids è perseguita da decenni, per rispondere a una domanda specifica di clientela che cerca serenità. Tuttavia, la vicenda ha posto in rilievo un nodo cruciale: fino a che punto un esercente può limitare l’accesso basandosi sull’età? I bambini piangono, a volte sono rumorosi, si sa. Ma è opportuno far pagare loro un prezzo tanto severo e repressivo? La questione resta aperta, almeno a livello di dibattito pubblico.

Aspetti legali: quando il divieto è illecito

Da un punto di vista giuridico, il divieto di accesso ai minori nei locali pubblici è regolato da un principio chiaro: secondo il Regio Decreto n. 635 del 1940 (art. 187), un esercente non può rifiutare la prestazione a chiunque ne faccia richiesta e sia disposto a pagarla, purché non vi siano motivi legittimi, come la tutela della salute o la sicurezza pubblica. Basterebbe questo per dirimere la questione.

L’avvocata Maria Carla Barbarito dello studio LCA chiarisce che escludere meramente per l’età costituisce una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla Costituzione. Di contro, è ammissibile escludere un minore se il suo comportamento sia concretamente dannoso o pericoloso. L’età non è una discriminante, in tal senso.

La legge, dunque, parla chiaro. In caso di esclusione immotivata, i clienti possono rivolgersi alle autorità competenti: il commerciante rischia una sanzione amministrativa da 550 a 3.000 euro, con possibilità di inasprimento in caso di recidiva. Quindi, vietare l’ingresso a tutti i bambini per ragioni puramente soggettive è illegittimo, mentre farlo per motivi oggettivi e legittimi può essere giustificato.

Ristoranti children-free nel mondo

Il dibattito su ristoranti children-free, come quello di Milano Marittima e come altri presenti sul territorio nazionale, evidenzia la tensione tra libertà d’impresa e diritto di accesso. Se da un lato, l’esercente cerca di ritagliarsi una clientela specifica, dall’altro la legge tutela principi fondamentali di non discriminazione e accesso senza condizioni arbitrarie. Se un locale desidera offrire un ambiente più tranquillo, sarebbe più corretto attrezzare zone dedicate, anziché escludere in toto una fascia d’età.

In definitiva, vietare l’ingresso ai bambini non è legale, almeno in Italia. Nel resto del mondo le cose vanno in modo diverso. In Paesi come Spagna, Francia e Germania non esiste una legge nazionale che impedisca ai ristoratori o ai proprietari di hotel di vietare l’ingresso ai bambini, purché venga segnalato correttamente. Negli Usa il fenomeno è ancora più diffuso e la maggior parte degli Stati lascia libertà ai ristoratori, proteggendo il diritto di impresa. In Giappone esistono da tempo bar, ristoranti e perfino caffetterie che vietano l’accesso ai bambini, specialmente in contesti formali. Non è considerato discriminatorio, bensì una questione di etichetta e target di clientela. Lo stesso accade in Australia. Dati alla mano, il nostro Paese sembra rappresentare un unicum sulla questione. Di bambini maleducati è pieno il mondo, ma il mondo tratta il problema in modi diversi dal nostro.