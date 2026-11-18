Risveglio da brividi per un abitante di Indore, nello stato indiano del Madhya Pradesh: l’uomo s’era alzato e stava per indossare le scarpe quando in una delle due ha notato qualcosa muoversi al suo interno.

Avvicinatosi per capire meglio di cosa si trattasse, ha scoperto che nella calzatura s’era rifugiato un piccolo quanto minaccioso cobra, probabilmente nascostosi per sfuggire alla pioggia e riscaldarsi. Alla vista dell’uomo, il rettile ha allargato il ‘cappuccio’, ha iniziato a soffiare e s’è più volte lanciato verso l’uomo per cercare di moderlo.

Non sapendo come gestire il piccolo cobra, l’uomo s’è rivolto a degli specialisti, che hanno catturato il serpente per poi rilasciarlo in una zona boschiva lontano dall’abitazione.