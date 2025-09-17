Robert Redford, l'incidente ha cambiato tutto (dopo la malattia)

Quando se ne va un simbolo del cinema internazionale come Robert Redford, un velo di tristezza avvolge tutti: anche chi non lo conosceva molto. Ed è questo sentimento che spinge a sapere di più sulla vita dell’uomo, della persona che c’era dietro ai tanti personaggi interpretati e rimasti nella storia del grande schermo. Forse non tutti sanno che un terribile incidente ha cambiato il suo modo di affrontare la quotidianità, e non è nemmeno l’unico ostacolo che ha dovuto superare. Da piccolo, infatti, si è ammalato di poliomelite.

Nonostante le avversità, con il suo sguardo affascinante e rassicurante – che ricordava quello di un padre, un fratello, un amico per tutti – non ha permesso che determinati eventi avessero la meglio sulle ambizioni e gli obiettivi sui quali credeva fermamente. Le tematiche politiche e sociali sono state sempre al centro del suo impegno da personaggio pubblico, consapevole – in quanto tale – di avere delle responsabilità precise. È stato un attore e un regista dal talento immenso, ma anche un uomo che mancherà a una società sempre più alla deriva.

Robert Redford e l’incidente sul set

Le pellicole a cui ha partecipato Robert Redford sono state moltissime e tutte hanno lasciato il segno. Ce n’è una però che ha cambiato la sua vita. Sul set di “Tutto è perduto”, infatti, nel 2013, ha perso il 60% del suo udito. Interpretando un marinaio alla deriva, ha passato molto tempo all’interno di un serbatoio d’acqua. Questa condizione gli ha provocato un’infezione all’orecchio sinistro che ha avuto conseguenze permanenti.

Per questo motivo, da allora, ha avuto difficoltà a riconoscere la provenienza dei suoni e a comprendere i dialoghi, soprattutto quando c’era del rumore a interferire. Nonostante tutto, però, la sua filmografia non si è fermata e il suo genio ha dato vita a dei capolavori che lo hanno reso immortale.

La poliomelite contratta da bambino: il racconto di un uomo inarrestabile

Robert Redford, oltre a un importante incidente durante le riprese di uno dei suoi tanti film, ha conosciuto la malattia sin da bambino. Lo ha raccontato nella sua biografia pubblicata nel 2011, specificando di avere contratto la poliomelite durante una giornata trascorsa a nuotare nell’oceano: l’acqua per ben due volte, quindi, è stata la protagonista di eventi importanti nella sua vita.

“Non riuscivo a muovermi bene, ma non ero paralizzato”, ha rivelato Redford che, però, non ha contratto una forma grave. È stato costretto a letto per due settimane” in uno stato di terribile disagio fisico e mentale”. Una convalescenza che è durata un mese e che ha superato grazie alle cure e alla dedizione della madre. “Ogni giorno la mamma si sedeva accanto al mio letto con dei panni bagnati e mi tamponava gli occhi per riuscire ad aprirli. Mi ha aiutato ad andare avanti”, ha dichiarato.

Ha imparato sin da piccolo che gli ostacoli della vita vanno superati, non c’è altra strada da percorrere. Un insegnamento che gli ha permesso di convivere anche con la morte del figlio. Il suo impegno per il sociale lo ha anche spinto a ringraziare pubblicamente Jonas Salk, colui che ha trovato la formula del vaccino antipolio.”Ricordo che ai tempi della mia infanzia, c’era sempre la paura della poliomielite. Era una minaccia concreta. Prima che Salk scoprisse il vaccino, tutto ciò che vedevi erano persone nei polmoni d’acciaio. Quando Jonas Salk ha inventato il vaccino, fu una notizia sconvolgente”, ha confessato mostrando la sua solita sensibilità. La stessa che traspariva anche dagli innumerevoli personaggi che ha interpretato al cinema, donando loro una profondità d’animo fuori dal comune.