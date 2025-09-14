Era il 2000 quando il pubblico italiano scoprì il Grande Fratello, un format allora rivoluzionario che avrebbe segnato un’epoca. Tra i volti della prima edizione c’era anche Roberta Beta, all’epoca 35enne, già con un’esperienza nel mondo della comunicazione e delle pubbliche relazioni a Milano. Diversa per età e background rispetto alla maggior parte degli altri concorrenti, venne subito percepita come l’intellettuale un po’ “fuori dal coro”. Questo le costò la fama di antipatica, ma contribuì anche a renderla una delle personalità più memorabili di quell’edizione.

L’esperienza nella Casa del GF e la popolarità

È stata l’edizione di Cristina Plevani e Rocco Casalino, ma non solo: Roberta Beta rimase nella Casa per soli 28 giorni, diventando la seconda eliminata della storia del programma. A suo dire, gli altri concorrenti si coalizzarono contro di lei, nonostante il regolamento vietasse esplicitamente i complotti. Finì al televoto con Pietro Taricone, che era già amatissimo dal pubblico e che la sconfisse nettamente. Quell’eliminazione precoce non le impedì però di restare impressa nell’immaginario collettivo: Beta era l’unica che non riusciva a trovare un punto di contatto con gli altri coinquilini e spesso, come ha raccontato, preferiva parlare con gli alberi del giardino piuttosto che forzare conversazioni che non sentiva affini.

Una volta uscita dal programma, Roberta Beta fu travolta da una notorietà che definì quasi ingestibile. In strada veniva riconosciuta e fermata dai fan, al punto da paragonare quella situazione a una vera e propria perdita di libertà personale. A differenza di molti altri ex concorrenti, però, non sfruttò fino in fondo quella popolarità improvvisa. Evitò serate nei locali o presenze a eventi commerciali, occasioni che avrebbero potuto portarle guadagni facili ma che non sentiva nelle sue corde.

Le grandi occasioni e la vita privata

La sua carriera avrebbe potuto prendere direzioni completamente diverse. Dopo il reality, Beta ebbe infatti diverse proposte importanti: fu contattata per entrare nel cast della soap Centovetrine, ricevette offerte da Lele Mora e persino da Maria De Filippi, che la voleva come opinionista a Uomini e Donne. In tutti i casi, però, scelse di dire no, preferendo non legarsi a ruoli o situazioni in cui non si riconosceva pienamente. Scelte coraggiose ma che, col tempo, hanno avuto un prezzo in termini di visibilità e opportunità mancate.

Nel 2002, con la nascita di suo figlio, Roberta Beta rallentò ulteriormente la sua esposizione pubblica. La maternità la spinse a dedicare tempo e priorità alla famiglia, accantonando la possibilità di cavalcare il successo televisivo. Questo la rese una figura meno presente nello showbiz rispetto ad altri ex concorrenti della sua edizione, ma le permise di vivere con maggiore equilibrio.

Il libro e gli altri progetti professionali

Nonostante le scelte controcorrente, la sua autobiografia, “La grande sorella”, è stata inserita nelle biblioteche di prestigiose università come Oxford e Harvard. Un risultato che la diretta interessata cita con orgoglio, a conferma di come il fenomeno Grande Fratello non sia stato solo un reality televisivo ma un vero caso di studio sociale e mediatico a livello globale.

Negli anni successivi, Beta si è cimentata anche in esperienze diverse: tentò la strada politica candidandosi a Roma con Alfio Marchini, esperienza che lei stessa ha poi definito un errore. Parallelamente, si è dedicata alla radio e oggi porta avanti il podcast “Su la maschera”, un progetto dedicato alla storia del teatro, ambito che da sempre la appassiona. Sul suo profilo LinkedIn (che integra una piattaforma dedicata ai freelance) appare il badge “Open to work”, segno che è ancora disponibile a nuove opportunità lavorative.

Roberta Beta oggi

A 60 anni, Roberta Beta non ha perso la sua verve e la voglia di rimettersi in gioco. Pur consapevole delle scelte fatte in passato, si è dichiarata pronta a nuove esperienze, televisive o artistiche. Non a caso, provocatoriamente, ha dichiarato che rifarebbe il Grande Fratello “anche domani, ma solo per un milione di euro”.