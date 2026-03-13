Il mercato dei robot aspirapolvere è diventato fiorentissimo negli ultimi anni, grazie ai vantaggi offerti dal prodotto. Di fatti, il robottino riesce in autonomia a riconoscere le misure della stanza, gli ostacoli da evitare e, nei modelli più nuovi con lavaggio, anche le macchie.

Ma tutta questa tecnologia all’avanguardia ha fatto sorgere qualche preoccupazione, dovuta alla privacy. L’individuazione di superfici da trattare e sporcizia da pulire passa infatti da un sistema di intelligenze artificiali e fotocamere annesse, cosa che fa temere hackeraggi.

Dal 2020 e fino ai giorni nostri, ci sono stati una serie di casi che hanno scosso l’opinione pubblica, fino a rendere scettiche le persone riguardo a questi elettrodomestici. Va detto, non tutti i robot aspirapolvere sono oggetto di discussione, ma solo quelli più hi-tech.

Gli episodi più discussi, tra l’altro, sono stati fuori dai confini europei, visto che in UE la legge è piuttosto severa su tutto quello che riguarda la privacy degli utenti. Ma cerchiamo di capire meglio la questione e di vedere quanto le paure siano fondate.

Aspirapolvere con AI e fotocamera: la paura delle spie in casa

Tra il 2020 e il 2022 sono spuntati i primi modelli di robot aspirapolvere dotati di fotocamera e intelligenza artificiale. Gli elettrodomestici avevano infatti un bonus: erano in grado di riconoscere oggetti, superfici e sporcizia, riuscendo a pulire tutto in modo ottimizzato.

Ma nella fase di test, sembra che i prototipi avessero immortalato anche di più delle semplici macchie, con una fuga di foto e dati che erano finiti addirittura su Facebook e Discord. Nel 2024 è invece diventato noto il caso americano di ripetuti hackeraggi ad alcuni robot.

Gli hacker erano infatti riusciti a prendere il controllo degli elettrodomestici, lanciando frasi offensive contro i proprietari o persino rincorrendo gli animali in casa. Ma la falla di sicurezza peggiore è stata scoperta nel 2026, su modelli a marchio cinese.

In questi casi, a diventare pubbliche non sono state le immagini, ma le planimetrie degli appartamenti ospitanti. Un problema gravissimo, che ha esposto i proprietari a un elevato rischio di furti, dovuti alla circolazione pubblica di questi dati.

Cosa succede in Europa e in Italia

L’UE è rigorosa sulla privacy, ma è lo stesso possibile che qualche modello non “a norma” finisca nei negozi. Per dire, il marchio CE sui beni, è un’autocertificazione del produttore, che afferma che il modello risponde a requisiti di sicurezza e salute della Comunità Europea.

Ma non vi è controllo dall’alto, il che significa che ci si deve fidare della parola dell’azienda, che espone il logo sotto la propria responsabilità. Per fortuna che esiste invece una sorveglianza dei prodotti già sul mercato, da parte di Garante della Privacy e MIMIT.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, agiscono su campioni casuali o in base a segnalazioni. E se ci sono irregolarità o comportamenti scorretti, possono ritirare i beni dal mercato e sanzionare le aziende.

Ma per stare tranquilli, noi cosa possiamo fare? Se vogliamo acquistare un robot aspirapolvere cerchiamo le certificazioni che indicano che l’azienda ha richiesto controlli di sicurezza da parte di enti terzi, per scongiurare hackeraggi e fughe di dati su quei prodotti.

I certificati da ricercare

Ecco le certificazioni per capire quanto siano affidabili modelli e aziende: