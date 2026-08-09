Un robot gigante, che spunta dalla vegetazione di una tranquilla località inglese, sembra l’inizio di un film horror. In realtà, si tratta di Om, che nel 2011 era uno dei protagonisti dello spettacolare tour dei Take That con Robbie Williams. Oggi la struttura è rimasta nei pressi dell’ex proprietà del cantante a Compton Bassett, nel Wiltshire, e le immagini che lo mostrano nascosto tra gli alberi stanno attirando l’attenzione online e diventando virali.

La storia è stata raccontata dal New York Post il 6 agosto 2026, dopo che alcuni residenti hanno segnalato la presenza decisamente insolita del colosso. Il robot, ormai lontano dai riflettori dei grandi stadi, appare infatti tra la vegetazione come un’enorme figura che osserva la campagna dall’alto. Una presenza talmente inattesa da lasciare di stucco automobilisti e abitanti della zona.

Dal palco dei Take That alla campagna inglese

Il destino di Om, il robot gigante è particolarmente curioso. Era stato progettato come elemento centrale del Progress Live 2011, il tour che aveva riportato Robbie Williams nella formazione dei Take That insieme a Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen e Jason Orange.

Lo spettacolo era una delle produzioni live più ambiziose dell’epoca. Il sito ufficiale di Robbie Williams descrive Om come un uomo meccanico completamente operativo alto 20 metri, utilizzato come elemento centrale dello show. Durante alcune esibizioni, si muoveva attraverso lo stadio e sollevava i componenti della band sulle proprie mani.

Anche Universal Music Italia ricorda la spettacolarità della produzione, che comprendeva, oltre al robot, un gigantesco bruco viola, api sui pattini, monaci Shaolin, una scacchiera danzante e un enorme muro d’acqua.

La struttura aveva dunque una funzione scenica precisa: trasformare il concerto in un vero spettacolo visivo. Una volta terminato il tour, però, Om avrebbe preso una strada decisamente diversa.

Il robot di Robbie Williams dimenticato tra gli alberi

Secondo quanto ricostruito dal New York Post, il gigantesco robot sarebbe stato acquisito da Robbie Williams dopo il tour e destinato inizialmente alla sua abitazione di Los Angeles. Invece, è finito nella proprietà di Compton Bassett, dove il cantante aveva posseduto una grande villa di sette camere da letto circondata da decine di acri di terreno.

Quando Williams ha venduto la tenuta, Om sarebbe rimasto lì. E proprio questa decisione, o forse semplicemente una mancata rimozione, ha trasformato un vecchio elemento scenografico in una presenza quasi surreale del paesaggio locale.

A rendere la vicenda ancora più curiosa è il modo in cui il robot si presenta a chi percorre la strada. Non è immediatamente visibile: emerge dalla vegetazione soltanto per alcuni istanti, dando l’impressione di comparire e poi scomparire nuovamente tra gli alberi.

Le reazioni dei residenti: “Pensavo fosse il Wicker Man”

Le testimonianze raccolte nella zona spiegano bene perché il video e le fotografie del robot abbiano iniziato a circolare rapidamente sui social. C’è chi ha raccontato di aver notato qualcosa di insolito mentre tornava verso Calne. Dopo essersi fermato, si è trovato davanti al gigantesco uomo meccanico seduto tra gli alberi e rivolto verso il campo.

Ancora più significativa è la reazione di un’altra persona, che ha raccontato di essere tornata indietro dopo il primo avvistamento per capire cosa avesse realmente visto. La struttura, a suo dire, sembrava grande quanto una casa e le ha fatto pensare immediatamente al Wicker Man, il celebre simbolo dell’horror britannico. Anche qualcun altro ha descritto una sensazione simile, spiegando che il robot sembra emergere dal nulla quando lo si osserva dalla strada e poi scomparire nuovamente nel fogliame.

Ed è proprio questo contrasto ad aver alimentato la viralità del contenuto: da una parte, c’è la storia pop di uno degli spettacoli più spettacolari dei Take That; dall’altra, un enorme robot apparentemente dimenticato in mezzo alla campagna.

Un video perfetto per diventare virale

La particolarità delle immagini è infatti immediatamente comprensibile anche senza conoscere la storia di Om. Un gigante umanoide che compare improvvisamente tra gli alberi è un soggetto ideale per i social network: è insolito, facilmente riconoscibile e lascia spazio a interpretazioni ironiche o inquietanti.

Il video dell’avvistamento ha così attirato l’attenzione proprio perché, a un primo sguardo, è difficile capire che cosa si stia osservando. Solo successivamente emerge l’incredibile retroscena: non si tratta di un’installazione artistica recente né di una nuova attrazione turistica, ma di un pezzo della storia dei concerti dei Take That rimasto apparentemente abbandonato.

Om, inoltre, non è un semplice elemento decorativo. Durante il tour del 2011 arrivava a dominare lo stadio e costituiva uno dei momenti più spettacolari dell’intera esibizione. La BBC descrisse lo spettacolo come una produzione monumentale, ricordando il robot alto 20 metri tra gli elementi scenografici che accompagnavano la reunion dei cinque membri del gruppo.

Ironia della sorte, la macchina che un tempo serviva a stupire migliaia di spettatori negli stadi oggi sembra ottenere un effetto simile, ma su un pubblico completamente diverso: automobilisti, residenti e utenti dei social che si imbattono casualmente nella sua sagoma tra gli alberi.

Per il momento non è chiaro se Om verrà finalmente rimosso dalla proprietà o se continuerà a rimanere lì, trasformandosi in una sorta di leggenda locale. Quel che è certo è che, a 15 anni dal suo debutto sul palco dei Take That, il gigantesco robot è tornato sotto i riflettori. Solo che questa volta non ci sono concerti, luci o migliaia di fan: ci sono una strada di campagna, gli alberi del Wiltshire e un video diventato virale.