È diventata virale la notizia di un nuovo “robot per la gravidanza” in fase di sviluppo in Cina. Le immagini mostrano paffuti neonati umani rannicchiati all’interno di pance di robot cromati, completi di cavi visibili e curve generose, nonostante l’assenza di ghiandole mammarie. Molte testate, tra cui Newsweek, The Economic Times e ChosunBiz, hanno indicato come fonte della notizia un giornale cinese, Kuai Ke Zhi. Si tratta di una fake news o è davvero possibile?

I robot per far nascere bambini in Cina

Il presunto sviluppatore del robot che riesce a portare avanti una gravidanza umana dal concepimento alla nascita ha il nome di Zhang Qifeng. Questo scienziato avrebbe dichiarato al giornale che un prototipo sarebbe stato pronto già nel 2026 a un prezzo inferiore a 100.000 yuan (circa 13.900 dollari).

“Alcune persone non vogliono sposarsi, ma desiderano comunque una ‘moglie’; altre non vogliono rimanere incinte, ma desiderano comunque un figlio“, ha affermato Zhang, secondo Newsweek. La tecnologia “matura” dell’utero artificiale “deve solo essere impiantata nell’addome del robot in modo che una persona reale e il robot possano interagire per ottenere una gravidanza”, ha affermato, secondo ChosunBiz. La natura di questa interazione uomo-robot non è stata specificata.

In realtà, non esistono prove dell’esistenza di uno scienziato di nome Zhang Qifeng e ovviamente la notizia dei robot in grado di far nascere bambini si è rivelata una fake news. Ma la storia virale ha sollevato interrogativi sul potenziale della tecnologia dell’utero artificiale.

È possibile costruire un robot per la gravidanza?

Le notizie su tecnologie particolari, come i robot cannibali, sono tantissime e non sempre sono vere. La storia del robot per la gravidanza è un falso, ma gli scienziati stanno sviluppando uteri artificiali. Al Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), gli scienziati stanno sviluppando un dispositivo simile all’utero chiamato “ambiente extrauterino per lo sviluppo neonatale”, o EXTEND. L’obiettivo di queste tecnologie è di supportare i bambini nati estremamente prematuri, tra la 23a e la 28a settimana di gestazione.

I recenti progressi hanno ridotto il tasso di mortalità associato al parto pretermine, ma i problemi di salute, tra cui malattie polmonari croniche e problemi di sviluppo neurologico, rimangono una grande preoccupazione per i prematuri. Per ridurre questi rischi, i ricercatori del CHOP mirano a creare un ambiente simile all’utero in cui i bambini possano essere inseriti dopo il parto per aiutarli a superare la 28a settimana.

Il dispositivo include una sacca piena di liquido amniotico, prodotto in laboratorio e contenente nutrienti essenziali e fattori di crescita. Il cordone ombelicale è attaccato a un “ossigenatore esterno” che sostituisce in parte la placenta, facilitando lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. All’interno del dispositivo, il neonato sarebbe isolato dai cambiamenti di temperatura, pressione e luce, nonché dall’esposizione ai germi.

EXTEND è stato testato finora sugli agnelli prematuri dimostrando che il loro sviluppo continua in modo molto simile a quello che sarebbe avvenuto nell’utero.

Nel frattempo, alcuni ricercatori stanno lavorando a placente artificiali che avrebbero lo stesso scopo di EXTEND: supportare i neonati prematuri. Anche questi dispositivi sono stati testati sugli agnelli, ma la sperimentazione è ancora all’inizio.

Il robot che fa nascere bambini non esiste e gli scienziati non sembrano neanche intenzionati a lavorare su un’invenzione di questo tipo anche se, secondo alcuni specialisti, potrebbe anche essere possibile creare ambienti in cui impiantare l’embrione e farlo sviluppare. Ciò che invece si sta facendo è ideare tecnologie che simulino l’utero materno per poter far sopravvivere i neonati venuti alla luce troppo presto e che devono ancora terminare tutte le fasi di sviluppo.