Spingerlo, colpirlo e persino prenderlo a calci con forza, ma senza riuscire a farlo cadere definitivamente. È quanto mostra un curioso filmato girato in Cina, dove un robot umanoide è diventato protagonista di una dimostrazione che mette in evidenza i progressi della robotica. Le immagini, condivise sui social il 19 novembre 2026, arrivano da uno showroom di Suzhou, nella provincia cinese dello Jiangsu. Davanti a diversi spettatori, un uomo si avvicina alla macchina e prova ripetutamente a comprometterne l’equilibrio, utilizzando spinte e colpi diretti al corpo. Il risultato è sorprendente: nonostante le sollecitazioni, il dispositivo riesce a mantenere la posizione e a recuperare rapidamente la stabilità quando perde l’assetto.

Il test di stabilità sul robot

Nel filmato si vede inizialmente un uomo avvicinarsi alla macchina e lanciarsi in avanti per spingerla con decisione. Il dispositivo, caratterizzato da una struttura bianca e nera, reagisce alle sollecitazioni cercando di mantenere la posizione eretta. L’uomo non si limita a una singola spinta, ma continua a mettere alla prova la sua resistenza, cercando di farlo perdere l’equilibrio. A un certo punto interviene anche con un calcio particolarmente energico, che provoca un evidente sbilanciamento. Il robot, però, riesce a recuperare rapidamente la posizione verticale, senza rimanere a terra.

La scena viene osservata da diverse persone presenti nello showroom, che assistono alla dimostrazione da vicino. L’obiettivo dell’esercizio è verificare quanto il dispositivo sia in grado di reagire alle forze esterne e mantenere il controllo del proprio corpo anche in situazioni impreviste. Non si tratta semplicemente di dimostrare che una macchina riesca a stare in piedi, ma di valutare la sua capacità di correggere continuamente la postura quando riceve una spinta o un impatto.

La dimostrazione è particolarmente interessante perché l’equilibrio rappresenta una delle sfide più importanti nello sviluppo di queste tecnologie. Un dispositivo umanoide deve infatti riuscire a coordinare numerosi movimenti contemporaneamente, adattandosi alle sollecitazioni e alle caratteristiche della superficie sulla quale si trova. Il video non fornisce informazioni precise sul modello utilizzato né sui parametri tecnici della prova, ma mostra chiaramente la capacità della macchina di recuperare l’assetto dopo un urto.

Cosa sapere sui robot umanoidi

I robot umanoidi sono macchine progettate per riprodurre, almeno in parte, la struttura e i movimenti del corpo umano. Generalmente possiedono un busto, due braccia, due gambe e una testa, anche se forme e caratteristiche possono cambiare sensibilmente a seconda del produttore e della destinazione d’uso. Il loro sviluppo punta a renderli capaci di muoversi in ambienti progettati per le persone, svolgendo attività che richiedono coordinazione, precisione e adattabilità.

Per riuscirci, queste macchine utilizzano una combinazione di sensori, motori e sistemi di controllo. Giroscopi e accelerometri aiutano a rilevare i cambiamenti di posizione e inclinazione, mentre altri sensori possono raccogliere informazioni sull’ambiente circostante. I dati vengono elaborati dai sistemi di controllo, che regolano i movimenti delle articolazioni per mantenere l’equilibrio e correggere eventuali sbilanciamenti. In questo modo, quando una forza esterna modifica la postura, il dispositivo può reagire attraverso piccoli aggiustamenti coordinati.

Aziende come Unitree Robotics e Boston Dynamics stanno contribuendo all’evoluzione di questo settore, sviluppando macchine sempre più agili e capaci di affrontare situazioni complesse. Le applicazioni potenziali spaziano dall’industria alla logistica, passando per la ricerca e l’assistenza. Restano comunque numerose sfide da affrontare, soprattutto sul fronte della sicurezza, dell’autonomia energetica e dell’affidabilità.

Video tratto da: IPA/KameraOne