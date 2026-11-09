A New York si comincia già a respirare l’atmosfera natalizia. Sabato 7 novembre 2026 è arrivato a Manhattan l’albero di Natale del Rockefeller Center, uno dei simboli più conosciuti delle festività americane. Quest’anno a occupare la celebre piazza è un abete rosso di circa 75 anni, alto oltre 23 metri e dal peso di 11 tonnellate, trasportato fino al cuore della città dopo un viaggio di oltre 300 chilometri.

L’arrivo dell’albero è stato accolto da cittadini e turisti, ma per ammirarlo completamente illuminato bisognerà attendere ancora qualche settimana. La tradizionale cerimonia di accensione è infatti in programma il 2 dicembre 2026, quando migliaia di luci trasformeranno il gigantesco abete in una delle attrazioni natalizie più fotografate al mondo.

Da dove arriva l’albero di Natale del Rockefeller Center 2026

L’albero scelto per il Natale 2026 proviene da West Edmeston, una località nello Stato di New York, distante circa 320 chilometri da Manhattan. Si tratta di un abete rosso di Norvegia (Picea abies), una specie particolarmente apprezzata per la forma regolare della chioma e le dimensioni che può raggiungere.

Il suo aspetto è decisamente imponente: misura 76 piedi, equivalenti a circa 23,2 metri di altezza, ha una larghezza di circa 15 metri e pesa approssimativamente 11 tonnellate. L’albero ha inoltre un’età stimata di 75 anni. Prima di raggiungere la città, è stato abbattuto nella proprietà in cui era cresciuto e sistemato su un mezzo speciale per affrontare il lungo trasferimento. Il 7 novembre è arrivato al Rockefeller Center, dove è stato sollevato e collocato nella posizione che occuperà durante le festività, affacciato sulla celebre pista di pattinaggio.

Quando verrà acceso l’albero di Natale del Rockefeller Center

L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 dicembre 2026, giorno della tradizionale accensione dell’albero. La cerimonia, conosciuta come Rockefeller Center Christmas Tree Lighting, è uno degli eventi che ogni anno segnano l’inizio delle celebrazioni natalizie a New York.

Il programma ufficiale prevede una serata di festeggiamenti tra le 19 e le 22, ora locale, con spettacoli e momenti musicali che accompagneranno l’accensione. L’evento sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla NBC attraverso lo speciale televisivo Christmas in Rockefeller Center. Chi si trova a New York potrà ammirare l’albero anche nei giorni successivi: secondo il programma del Rockefeller Center, rimarrà esposto fino a gennaio 2027.

Oltre 50mila luci e una stella con tre milioni di cristalli

Prima della cerimonia del 2 dicembre, l’abete sarà sottoposto a un lungo lavoro di allestimento. Sui suoi rami verranno sistemate oltre 50mila luci LED multicolori, distribuite lungo circa otto chilometri di cavi. A completare la decorazione sarà la tradizionale stella Swarovski, progettata dall’architetto Daniel Libeskind nel 2018. L’ornamento, che pesa circa 408 chilogrammi, è formato da 70 punte e impreziosito da circa tre milioni di cristalli. Una struttura volutamente spettacolare, pensata per essere visibile anche a distanza e diventata negli anni uno degli elementi più riconoscibili dell’allestimento natalizio del Rockefeller Center.

Una tradizione nata quasi un secolo fa

La storia dell’albero di Natale del Rockefeller Center comincia nel 1931, quando alcuni operai impegnati nella costruzione del complesso decisero di sistemare un piccolo abete decorato con festoni realizzati a mano. La prima cerimonia ufficiale di accensione arrivò nel 1933 e, con il passare dei decenni, quella semplice iniziativa si trasformò in una tradizione seguita da milioni di persone.

Oggi la scelta dell’albero è affidata a un’attenta selezione, che tiene conto soprattutto delle dimensioni, della forma e delle condizioni dell’esemplare. Anche nel 2026, una volta conclusa l’esposizione, il legname ricavato dall’albero sarà destinato a Habitat for Humanity, organizzazione che si occupa di progetti abitativi per persone e famiglie in difficoltà. L’abete avrà così una seconda vita dopo aver illuminato per settimane il cuore di Manhattan, tenendo fede a una tradizione che unisce lo spettacolo del Natale a un’iniziativa di solidarietà.

Video tratto da: KameraOne