Cappelli di lana, felpe grigie e centinaia di persone pronte a imitare uno dei pugili più famosi della storia del cinema. La celebre scalinata del Philadelphia Museum of Art, resa immortale da Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa, è tornata protagonista di una scena fuori dal comune. Venerdì 13 novembre, ben 570 appassionati si sono presentati vestiti come il personaggio cinematografico, stabilendo un nuovo Guinness World Record. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di Rocky, il film uscito nel 1976 che ha trasformato una scalinata di Philadelphia in una meta conosciuta in tutto il mondo.

A Philadelphia 570 persone vestite da Rocky Balboa conquistano il Guinness

La scalinata di Philadelphia che ha reso celebre Rocky Balboa si è riempita di persone vestite come il pugile interpretato da Sylvester Stallone. Davanti al Philadelphia Museum of Art, centinaia di fan hanno partecipato a un raduno che ha conquistato il primato per il maggior numero di persone riunite contemporaneamente con un costume ispirato al protagonista di Rocky. Il precedente primato, fissato a 250 partecipanti, è stato più che raddoppiato.

Per stabilire il nuovo record, i fan si sono ritrovati ai piedi della celebre scalinata del museo d’arte di Philadelphia, uno dei luoghi più riconoscibili della saga cinematografica. I partecipanti hanno indossato abiti ispirati all’abbigliamento da allenamento di Rocky Balboa, trasformando il raduno in un omaggio collettivo al personaggio creato da Sylvester Stallone.

La sfida aveva un obiettivo preciso: superare il precedente record Guinness, che apparteneva a un raduno di 250 persone vestite da Rocky. Il risultato finale è stato di 570 partecipanti, vale a dire 320 persone in più rispetto al vecchio primato. Le immagini dell’evento mostrano la grande partecipazione dei fan, riuniti proprio nel luogo in cui il protagonista del film conclude uno dei suoi allenamenti più famosi.

Perché la scalinata di Philadelphia è diventata il simbolo di Rocky

La scalinata che conduce all’ingresso del museo compare in una delle sequenze più conosciute del primo Rocky, quando il protagonista si allena correndo per le strade della città. Durante la preparazione all’incontro con Apollo Creed, Rocky affronta un percorso che culmina proprio con la salita dei gradini del museo. Una volta raggiunta la cima, alza le braccia in segno di vittoria.

Quella scena è diventata una delle immagini più riconoscibili della storia del cinema. La scalinata ha assunto un significato che va oltre il film: per molti spettatori rappresenta la determinazione di chi continua ad allenarsi e a inseguire un obiettivo, anche quando le possibilità di successo sembrano limitate. Ancora oggi i gradini del museo sono conosciuti come Rocky Steps e attirano visitatori che desiderano ripetere la corsa del personaggio e farsi fotografare nella stessa posa.

Rocky compie 50 anni: il film che ha cambiato la carriera di Stallone

Il primo Rocky arrivò nelle sale cinematografiche statunitensi nel 1976. Sylvester Stallone ne scrisse la sceneggiatura e interpretò il protagonista, un pugile di Philadelphia che riceve l’occasione di affrontare il campione mondiale dei pesi massimi Apollo Creed.

La storia racconta il percorso di un atleta poco conosciuto, impegnato a prepararsi per l’incontro più importante della sua vita. Il film dedica ampio spazio anche alla relazione con Adriana e alle difficoltà quotidiane del protagonista. Il successo della pellicola cambiò radicalmente la carriera di Stallone e portò alla nascita di una saga cinematografica destinata a proseguire per decenni.

Rocky ottenne dieci candidature agli Oscar e vinse tre statuette, tra cui quella per il miglior film, assegnata durante la cerimonia del 1977. Il personaggio tornò successivamente sullo schermo in diversi sequel e, molti anni dopo, nei film dedicati ad Adonis Creed, figlio del suo storico avversario. A cinquant’anni dall’uscita del primo capitolo, Rocky Balboa rimane uno dei ruoli più rappresentativi della carriera di Sylvester Stallone.

L’evento rientra nel programma di celebrazioni cittadine per i 50 anni di Rocky, una ricorrenza particolarmente significativa per Philadelphia, che attraverso il film ha acquisito uno dei suoi simboli culturali più riconoscibili.

Video tratto da: KameraOne