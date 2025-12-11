Rosalía, nome d’arte di Rosalía Vila Tobella, è una cantautrice, produttrice discografica e attrice spagnola nata il 25 settembre 1992 a Sant Cugat del Vallès, in Catalogna, regione della Spagna. Si tratta di una delle artiste più amate della sua generazione grazie a uno stile unico che fonde melodie pop con forti influenze di flamenco, urban e art pop.

Studiosa di musica e laureata con lode al Catalonia College of Music, Rosalía ha iniziato la sua carriera con il disco di debutto “Los Ángeles”, uscito nel 2017. Quello dell’anno successivo, “El mal querer“, è stato l’album acclamato dalla critica. Grazie a questa serie di componimenti, ha guadagnato notorietà globale e riconoscimenti importanti, incluse nomination e premi ai Grammy e ai Latin Grammy.

Il segreto del successo di Rosalía

Rosalía è considerata un’artista che ha saputo elevare radici musicali tradizionali in uno stile contemporaneo e internazionale. Nel corso della sua carriera ha vinto due Grammy Awards e molteplici Latin Grammy Awards, oltre a riconoscimenti agli MTV Video Music Awards e agli MTV Europe Music Awards.

La sua commistione di flamenco con sonorità urban, elettroniche e pop l’ha resa uno dei volti più riconoscibili della musica mondiale. Critici e pubblico la considerano una figura che ha “cambiato il suono della musica mainstream” grazie alla sua visione innovativa.

Nel 2025 ha pubblicato il suo quarto album Lux, un progetto ambizioso caratterizzato da arrangiamenti sinfonici e collaborazioni artistiche con Björk e Yves Tumor. Rosalía ha suddiviso questo lavoro artistico in quattro movimenti, inserendo anche simboli e riferimenti religiosi. Si è ispirata alle vite di diversi santi, facendo emergere una spiritualità lontana da quella istituzionale. L’uscita è stata seguita dall’annuncio del tour mondiale “Lux Tour 2026”, che vedrà Rosalía esibirsi in Europa, Nord e Sud America.

Rosalía a Milano: il costo dei concerti

Rosalía torna in Italia nel 2026 con una tappa della sua nuova tournée. Il 25 marzo 2026 sarà all’Unipol Forum di Assago, nel capoluogo lombardo. La data italiana è l’unica prevista nel nostro Paese. La vendita dei biglietti per il concerto è iniziata con una Artist Presale l’9 dicembre 2025, seguita da quella generale a partire dall’11 dicembre 2025 tramite piattaforme come Ticketmaster, Live Nation e simili. I prezzi per il concerto di Milano variano notevolmente in base alla categoria scelta e alle opzioni offerte:

biglietti standard : i settori numerati e parterre hanno prezzi che partono da circa 55–63 euro, per i settori più economici, fino a oltre 90–103 euro per quelli migliori;

: i settori numerati e parterre hanno prezzi che partono da circa 55–63 euro, per i settori più economici, fino a oltre 90–103 euro per quelli migliori; biglietti platinum: categorie di fascia alta rivendute a prezzi maggiorati, oltre 200–258 euro a seconda del settore.

Le opzioni più costose permettono di accedere a posti premium o servizi aggiuntivi, mentre le categorie più economiche offrono una possibilità più accessibile per assistere allo show. In passato, per altri suoi concerti a Milano – come l’esibizione agli I-Days del 2023 – i prezzi andavano da circa 50 euro a 70 per i biglietti standard, con pacchetti vip fino a circa 350 euro.

Rosalía è oggi un fenomeno globale della musica, capace di unire tradizione e modernità e di portare il flamenco in una dimensione internazionale grazie a produzioni raffinate e performance spettacolari. Il concerto a Milano del 25 marzo 2026 è un appuntamento di grande richiamo per i fan italiani e internazionali, con una fascia di prezzi dei biglietti che riflette sia esigenze di accessibilità sia l’alta domanda di un’artista di caratura mondiale.