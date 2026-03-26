Rosalía, nome d’arte di Rosalía Vila Tobella, è una cantautrice, produttrice discografica e attrice spagnola nata il 25 settembre 1992 a Sant Cugat del Vallès, in Catalogna, regione della Spagna. Si tratta di una delle artiste più amate della sua generazione grazie a uno stile unico che fonde melodie pop con forti influenze di flamenco, urban e art pop.

Studiosa di musica e laureata con lode al Catalonia College of Music, Rosalía ha iniziato la sua carriera con il disco di debutto “Los Ángeles”, uscito nel 2017. Quello dell’anno successivo, “El mal querer“, è stato l’album acclamato dalla critica. Grazie a questa serie di componimenti, ha guadagnato notorietà globale e riconoscimenti importanti, incluse nomination e premi ai Grammy e ai Latin Grammy.

Il segreto del successo di Rosalía

Rosalía è considerata un’artista che ha saputo elevare radici musicali tradizionali in uno stile contemporaneo e internazionale. Nel corso della sua carriera ha vinto due Grammy Awards e molteplici Latin Grammy Awards, oltre a riconoscimenti agli MTV Video Music Awards e agli MTV Europe Music Awards.

La sua commistione di flamenco con sonorità urban, elettroniche e pop l’ha resa uno dei volti più riconoscibili della musica mondiale. Critici e pubblico la considerano una figura che ha “cambiato il suono della musica mainstream” grazie alla sua visione innovativa.

Nel 2025 ha pubblicato il suo quarto album Lux, un progetto ambizioso caratterizzato da arrangiamenti sinfonici e collaborazioni artistiche con Björk e Yves Tumor. Rosalía ha suddiviso questo lavoro artistico in quattro movimenti, inserendo anche simboli e riferimenti religiosi. Si è ispirata alle vite di diversi santi, facendo emergere una spiritualità lontana da quella istituzionale. L’uscita è stata seguita dall’annuncio del tour mondiale “Lux Tour 2026”, che vedrà Rosalía esibirsi in Europa, Nord e Sud America.

Rosalía e il concerto interrotto a Milano: e i biglietti?

Rosalía è tornata in Italia nel 2026 con una tappa della sua nuova tournée. Il 25 marzo 2026 ha suonato all’Unipol Forum di Assago, nel capoluogo lombardo, con biglietti che variavano dai 55 euro per i posti più economici fino ai 350 euro del pacchetto vip. La data italiana era l’unica prevista nel nostro Paese ma sfortunatamente l’artista ha dovuto interrompere il concerto a metà, dopo un’ora e due dei quattro atti previsti a causa di un’intossicazione alimentare: la cantante ha provato a prendere qualche medicinale per risolvere la situazione, ma senza successo.

Rosalía resta comunque un fenomeno globale della musica, capace di unire tradizione e modernità e di portare il flamenco in una dimensione internazionale grazie a produzioni raffinate e performance spettacolari: adesso ai fan italiani non resta che sperare che possa recuperare il concerto al Forum il prima possibile per poter godere della sua arte. Da verificare, ovviamente, se i biglietti acquistati per il concerto del 26 marzo saranno validi anche per l’eventuale ‘recupero’.