La mafia, le indagini sui patrimoni illeciti e il coraggio di un magistrato che non ha mai accettato compromessi. Sono alcuni degli elementi al centro di “Livatino – Il giudice e i suoi assassini”, la miniserie in due puntate diretta da Michele Placido e dedicata alla vita di Rosario Livatino. La fiction, in onda su Rai 1 il 9 e il 10 novembre, ripercorre la vicenda del magistrato siciliano assassinato il 21 settembre 1990 dalla Stidda agrigentina, mentre si recava al lavoro senza scorta. Una storia che racconta l’impegno di un uomo che aveva scelto di combattere la criminalità organizzata seguendo il denaro e colpendone gli interessi economici.

Chi era Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990

Nato a Canicattì, in provincia di Agrigento, il 3 ottobre 1952, Rosario Livatino si laureò in Giurisprudenza all’Università di Palermo nel 1975 con il massimo dei voti e la lode. Dopo una prima esperienza lavorativa all’Ufficio del Registro, nel 1978 intraprese la carriera in magistratura. Il suo percorso professionale lo portò prima a Caltanissetta come uditore giudiziario e, dal 1979, alla Procura di Agrigento, dove ricoprì il ruolo di sostituto procuratore fino al 1989. Successivamente diventò giudice a latere.

Il soprannome con cui è passato alla storia, “giudice ragazzino”, nasce dopo la sua morte. Nel 1991 l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, senza nominarlo, attaccò i giovani magistrati impegnati nelle inchieste antimafia, dubitando che dei “ragazzini” potessero condurre indagini complesse. L’espressione, nata con intento denigratorio, fu ribaltata dal sociologo Nando dalla Chiesa nel libro Il giudice ragazzino (1992) ed è diventata il simbolo di una figura che ha lasciato un segno nella lotta alla mafia.

Dietro quel soprannome c’era un magistrato preparato, determinato e dotato di un forte senso delle istituzioni, capace di svolgere il proprio incarico senza lasciarsi condizionare da pressioni esterne. Alla professione si accompagnava una fede religiosa molto profonda, che rappresentava una parte importante della sua vita personale e del suo modo di intendere la giustizia. Per Livatino il lavoro di magistrato era una responsabilità morale da portare avanti con coerenza.

La mattina del 21 settembre 1990 la sua vita si interrompe lungo la Statale 640 Caltanissetta-Agrigento, nei pressi del viadotto Gasena. Mentre raggiungeva il tribunale a bordo della sua Ford Fiesta, senza scorta, venne raggiunto da un commando di quattro sicari della Stidda agrigentina e ucciso a colpi di pistola. Aveva appena 37 anni. Nel 2021 la Chiesa cattolica lo ha proclamato Beato, riconoscendolo martire in odium fidei, cioè ucciso in odio alla fede. Un riconoscimento particolarmente significativo, perché Livatino è stato il primo magistrato nella storia a ricevere questo titolo.

Perché è stato ucciso il giudice Rosario Livatino?

Per comprendere il motivo per cui Rosario Livatino fosse diventato un bersaglio della criminalità organizzata bisogna guardare al contenuto delle sue indagini. Il magistrato operava in una provincia attraversata da violenti scontri tra Cosa Nostra e Stidda, un’organizzazione mafiosa nata in contrapposizione alla mafia tradizionale. In questo scenario, il suo lavoro non si limitava alla repressione dei reati più evidenti: Livatino aveva compreso che per indebolire davvero i clan era necessario intervenire sui loro patrimoni e sulle attività economiche.

Il suo metodo investigativo puntava a ricostruire la provenienza delle ricchezze, mettendo a confronto i redditi dichiarati e i beni effettivamente posseduti dai sospettati. Un approccio che anticipava tecniche diventate centrali nella lotta alla criminalità organizzata. Tra i provvedimenti più significativi adottati prima della sua morte ci fu quello nei confronti di Vincenzo Collura, esponente della Stidda di Canicattì. Pochi mesi prima dell’agguato, Livatino firmò infatti un decreto di confisca dei beni e di obbligo di soggiorno nei suoi confronti.

Le sue indagini si erano inoltre spinte oltre il contrasto alle cosche locali. Nel 1985 il magistrato condusse una serie di interrogatori che coinvolsero esponenti di primo piano della Democrazia Cristiana siciliana, tra cui Calogero Mannino, Angelo Bonfiglio e Gaetano Di Leo. Attraverso i verbali emersero rapporti, frequentazioni, favori e raccomandazioni che mettevano in luce possibili intrecci tra politica e ambienti mafiosi. Un’attività delicata, che portava l’attenzione anche sulle relazioni e sui contesti in cui potevano maturare gli interessi criminali.

Un altro fronte importante riguardava il controllo del territorio. Livatino si occupò delle dinamiche mafiose a Palma di Montechiaro, descritta dallo stesso magistrato come una cittadina oppressa, concentrandosi anche sulle infiltrazioni negli appalti pubblici, nelle grandi opere e nelle speculazioni edilizie. La sua attività cercava così di ricostruire il modo in cui le organizzazioni criminali consolidavano la propria influenza attraverso le risorse economiche e il controllo delle attività locali.

La determinazione del magistrato non venne meno neppure nell’estate del 1990. Per non lasciare incompiuti alcuni procedimenti di sorveglianza speciale nei confronti di esponenti criminali del territorio, decise infatti di rinviare le ferie. Il suo lavoro rappresentava un ostacolo concreto per i clan, che avrebbero preferito una gestione giudiziaria più indulgente.