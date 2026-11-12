A Stoke-on-Trent, in Inghilterra, un uomo ha rubato un’ambulanza mentre all’interno si trovavano un paziente, un paramedico e un’altra persona. Il mezzo di soccorso era parcheggiato all’esterno del Royal Stoke University Hospital quando il responsabile è salito al posto di guida e si è messo in movimento, senza preoccuparsi della presenza delle persone a bordo. Ne è nato un inseguimento con le forze dell’ordine, conclusosi con il recupero del veicolo e l’arresto dell’uomo. La vicenda, avvenuta il 25 marzo 2026, è tornata al centro dell’attenzione dopo la condanna del responsabile, arrivata a novembre. Marshall Leese, 32 anni, residente a Hanley, è stato infatti condannato a 21 mesi di carcere. Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, soprattutto considerando le condizioni di salute della persona che si trovava a bordo dell’ambulanza e che necessitava di assistenza medica.

Il furto dell’ambulanza col paziente

Tutto è accaduto intorno alle 20:15 del 25 marzo, davanti al Royal Stoke University Hospital, nella città di Stoke-on-Trent, nella contea dello Staffordshire, ma il video è stato diffuso solo negli ultimi giorni. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, Marshall Leese si è impossessato di un’ambulanza che si trovava parcheggiata nell’area di triage della struttura ospedaliera. In quel momento, un paramedico stava prestando assistenza a un paziente all’interno del mezzo, mentre erano presenti anche un’altra persona e il conducente, che si era allontanato momentaneamente dalla cabina.

L’ambulanza era stata lasciata in modalità run lock, un’impostazione che consente al motore di rimanere acceso anche quando le chiavi vengono rimosse dal quadro. Si tratta di una funzione utilizzata dai soccorritori per mantenere operativo il veicolo durante le operazioni di assistenza, senza dover lasciare le chiavi inserite nell’accensione. Proprio questa particolare modalità avrebbe permesso a Leese di salire a bordo e partire.

La situazione è diventata immediatamente pericolosa. Il paramedico presente nel vano posteriore si è accorto di quanto stava accadendo e ha cercato di fermare l’uomo, intimandogli di interrompere la marcia. Secondo quanto emerso durante il procedimento giudiziario, il soccorritore era terrorizzato e, nel tentativo di proteggere le persone presenti, avrebbe persino afferrato un’asta metallica, minacciando di utilizzarla contro il conducente.

Tra i passeggeri si trovava un paziente anziano, sulla ottantina, che stava ricevendo cure per una ferita alla testa e assumeva farmaci anticoagulanti. Una situazione clinica particolarmente delicata, che avrebbe potuto trasformare il furto in una tragedia nel caso di un incidente stradale. Durante la fuga, infatti, Leese ha attraversato anche alcuni semafori rossi, mettendo potenzialmente a rischio non soltanto le persone a bordo, ma anche gli altri automobilisti e i pedoni.

Le autorità hanno sottolineato la gravità dell’accaduto, evidenziando come la sottrazione di un mezzo di emergenza con persone al suo interno rappresenti un comportamento estremamente irresponsabile. Fortunatamente, nonostante i momenti di grande tensione, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite a causa dell’episodio.

L’arresto della polizia

Dopo la segnalazione del furto, gli agenti della Staffordshire Police si sono messi immediatamente sulle tracce dell’ambulanza. Le pattuglie hanno seguito il mezzo fino a Newcastle-under-Lyme, una località situata a poca distanza da Stoke-on-Trent. La fuga si è conclusa presso una stazione di servizio lungo la A34, nella zona di Chesterton, dove il veicolo è stato abbandonato.

A quel punto, Leese ha deciso di scendere dall’ambulanza e tentare di far perdere le proprie tracce, fuggendo a piedi verso una vicina area boschiva. Il tentativo, però, non è andato a buon fine. Gli agenti hanno avviato le ricerche con l’aiuto di un’unità cinofila e del cane poliziotto Foxy, che è riuscito a individuare il fuggitivo tra la vegetazione. L’uomo non avrebbe seguito le indicazioni degli operatori e, durante l’intervento, è stato morso a una mano dal cane.

Nel frattempo, una seconda ambulanza è stata inviata sul posto per recuperare il paziente e accompagnarlo nuovamente in ospedale. Il servizio di soccorso West Midlands Ambulance Service ha inoltre effettuato un controllo sulle condizioni del paramedico coinvolto, con l’obiettivo di verificare il suo stato di salute e il suo benessere dopo l’esperienza traumatica.

Le indagini hanno permesso di ricostruire le responsabilità dell’uomo, che inizialmente aveva negato ogni coinvolgimento. Durante un colloquio con gli investigatori, aveva sostenuto di trovarsi in bicicletta nella zona alla ricerca di un amico e di essere stato avvicinato dal cane poliziotto. Una versione che non ha impedito agli investigatori di raccogliere gli elementi necessari per procedere nei suoi confronti.

La vicenda è arrivata davanti al tribunale di Stoke-on-Trent, dove Marshall Leese ha successivamente ammesso diversi reati, tra cui sequestro di persona, furto di un veicolo, guida pericolosa, mancata fornitura di un campione per le analisi, guida senza patente e circolazione senza assicurazione obbligatoria. Il 10 novembre 2026 è arrivata la sentenza: l’uomo è stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione, equivalenti a 21 mesi.

Video tratto da: IPA/KameraOne