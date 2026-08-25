Rubano e fuggono con uno yacht da 1 milione di dollari: l'inseguimento è da film

Scene da film al largo di Ibiza, nelle Isole Baleari: un uomo e una donna, in puro stile Bonnie e Clyde, hanno rubato uno yacht da un milione di dollari e hanno tentato la fuga.

Inseguiti dalle motovedette della Guardia Civil, i due hanno ignorato ogni invito della polizia a fermarsi e hanno invece cercato perfino di speronare le imbarcazioni degli agenti.

Al termine di uno spettacolare inseguimento a tutta velocità durato mezz’ora e ripreso in video da un aereo della stessa Guardia Civil, i due sono stati infine fermati ed arrestati vicino alla piccola isola di Tagomago, al largo della costa orientale di Ibiza, a notevole distanza dal luogo in cui lo yacht era stato rubato.

Video tratto da: IPA / KameraOne