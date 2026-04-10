Rubò per caso un inestimabile uovo di Fabergé: italiano condannato in Gb

È stato condannato a oltre due anni di carcere il 29enne senza fissa dimora, dal nome chiaramente italiano, arrestato a suo tempo dalla polizia britannica con l’accusa di aver rubato un anno e mezzo fa a Londra – apparentemente per caso – un ricercatissimo uovo di Fabergé: raro oggetto di gioielleria risalente alla Russia degli zar del valore stimato di 2 milioni di sterline. La sentenza nei confronti dell’uomo, Enzo Conticello, è stata emessa al termine di un processo dinanzi alla Southwark Crown Court londinese.

Il furto avvenne nel novembre del 2024 nel pub Dog and Duck di Soho, dove riuscì a sottrarre a una donna una borsa di Givenchy al cui interno era custodito il prezioso gioiello, realizzato con oro e smeraldi, di proprietà di un’azienda irlandese di whisky per la quale la vittima lavorava.

La giudice Kate Livesey ha riconosciuto come si sia trattato di “un caso inusuale”, ma ha ritenuto comunque l’imputato meritevole di una pena.

Fonte: US Metropolitan Police Uk