Sorpresa sotto il tetto di una casa: dopo aver notato strani rumori provenire dai pressi di un condizionatore, una famiglia ha chiamato un tecnico per un controllo. Il risultato? La scoperta di un enorme alveare nel controsoffitto.

Tutto, come spiegato da un tecnico specializzato in condizionatori, ha avuto origine dalla mancata sigillatura di un condotto che dall’esterno portava al condizionatore della casa. Sfruttando la via, le api hanno progressivamente creato nel controsoffito un alveare di notevoli dimensioni e, considerando il numero degli insetti, potenzialmente pericoloso.

Con l’aiuto de pompieri e di un apicoltore, le api sono state trasferite in sicurezza in un nuovo nido, mentre quello vecchio è stato ‘smontato’, ricavandone peraltro quasi otto vasche di miele, che lo stesso apicoltore ha giudicato di buona qualità.

La scoperta è avvenuta a Luoyang, una città storica nella provincia di Henan, nella Cina centrale

Video tratto da: IPA /KameraOne