Sembrava avere la vittoria in tasca, ma una celebrazione anticipata si è trasformata in un finale amaro. In Cina, nella provincia del Jiangsu, un runner che stava dominando la corsa ha perso l’equilibrio a pochi metri dall’arrivo, dopo essersi girato verso il pubblico per salutarlo. La caduta gli ha fatto perdere il vantaggio proprio nel momento decisivo, trasformando quello che sembrava un arrivo trionfale in una beffa sportiva.

La scena è stata ripresa in un video che documenta gli ultimi istanti della gara. Il corridore procede davanti agli avversari, apparentemente sicuro del risultato, e decide di concedersi un momento di festa prima di aver tagliato il traguardo. Si volta verso gli spettatori, attira l’attenzione sulla propria prestazione e perde la concentrazione sulla corsa. Poi, all’improvviso, cade e finisce a terra.

La caduta a pochi metri dal traguardo

Nel filmato, la sequenza si consuma in pochi secondi. Il runner è ormai vicinissimo alla linea d’arrivo quando si gira per salutare la folla. Il movimento, unito al rallentamento, gli fa perdere l’equilibrio: l’atleta inciampa e cade proprio mentre dovrebbe compiere gli ultimi passi decisivi.

La caduta compromette il vantaggio accumulato fino a quel momento. Il corridore riesce a rialzarsi e a raggiungere il traguardo, ma non è più nella posizione per assicurarsi il primo posto. Quella che sembrava una vittoria certa sfuma così nel finale, lasciando spazio agli avversari.

Le immagini rendono evidente quanto possa essere sottile il confine tra una celebrazione prematura e una sconfitta inattesa. In una gara di corsa, anche pochi istanti di distrazione possono cambiare completamente il risultato, soprattutto quando gli atleti sono ormai prossimi all’arrivo.

Quando festeggiare troppo presto costa la vittoria

Non è la prima volta che una corsa si decide proprio negli ultimi metri a causa di un’esultanza anticipata. Nel marzo 2025, per esempio, alla mezza maratona di Chongqing, in Cina, la runner Xiao Fen aveva rallentato e alzato le braccia per festeggiare prima di tagliare il traguardo. La rivale Gan Zhifang ne aveva approfittato per superarla, conquistando la vittoria. La vicenda era stata raccontata anche dal South China Morning Post.

I due episodi mostrano, pur con dinamiche differenti, quanto sia importante mantenere la concentrazione fino alla conclusione effettiva della competizione. In una gara, la posizione raggiunta pochi metri prima dell’arrivo non garantisce ancora il risultato finale: basta un rallentamento, un errore di equilibrio o un avversario pronto ad accelerare per ribaltare tutto.

Il video girato nel Jiangsu offre così una lezione sportiva importante: la linea del traguardo va attraversata prima di lasciarsi andare alla gioia. Perché, finché la gara non è finita, anche il vantaggio più rassicurante può svanire in un attimo.