Un uomo si è introdotto con un escavatore all’interno di un complesso amministrativo governativo nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, provocando ingenti danni alla struttura. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 novembre 2026, è stato ripreso in alcuni video successivamente diffusi sui social network, mostrando il mezzo da cantiere mentre abbatteva gli ingressi dell’edificio e danneggiava diverse parti della struttura.

L’escavatore distrugge i palazzi governativi

L’episodio si è verificato presso un centro amministrativo per i servizi governativi situato a Fengdong New City, nella provincia dello Shaanxi. L’uomo avrebbe utilizzato un escavatore per colpire direttamente l’ingresso della struttura, provocando danni significativi alla facciata e ad altre parti del complesso. Le immagini circolate online mostrano il mezzo pesante mentre avanza contro l’edificio, abbattendo alcune sezioni dell’accesso e danneggiando le strutture esterne. La scena ha attirato rapidamente l’attenzione degli utenti dei social network, soprattutto per la modalità particolarmente insolita e violenta con cui è stato portato avanti il gesto.

Durante l’azione, il personale presente all’interno del centro amministrativo sarebbe stato evacuato d’urgenza per evitare conseguenze più gravi. Secondo quanto riferito dalle autorità, non si sarebbero registrati feriti. Un elemento importante, considerando che l’edificio ospitava uffici e personale impegnato nelle attività amministrative quotidiane. La situazione avrebbe quindi potuto avere conseguenze ben più serie se l’evacuazione non fosse avvenuta tempestivamente.

Le informazioni diffuse dai media internazionali indicano che l’escavatore avrebbe danneggiato non soltanto l’ingresso principale, ma anche diverse porzioni dell’esterno della struttura. L’episodio avrebbe coinvolto più parti del complesso governativo, rendendo necessario un intervento per verificare l’entità dei danni e ripristinare le normali condizioni di sicurezza.

Nonostante la gravità dell’accaduto, il centro amministrativo avrebbe ripreso le proprie attività nel giro di poche ore.

L’arresto dell’uomo: cosa c’è dietro il suo gesto

Dopo l’accaduto, la polizia avrebbe fermato un uomo di 47 anni, identificato con il cognome Hu. Il sospettato sarebbe stato arrestato con l’accusa di aver danneggiato un edificio governativo. Le autorità stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e comprendere cosa abbia spinto l’uomo a utilizzare un mezzo da cantiere contro una struttura pubblica.

Una delle ipotesi attualmente al vaglio riguarda una controversia legata a presunti risarcimenti non corrisposti ad alcuni abitanti dei villaggi. Secondo le ricostruzioni, l’uomo potrebbe aver agito per protestare contro il mancato pagamento delle compensazioni economiche che sarebbero state dovute dopo la decisione di demolire il suo allevamento di bestiame.

La polizia non ha comunque ancora fornito una spiegazione definitiva sulle ragioni dell’azione e la vicenda rimane sotto indagine. Il caso ha attirato l’attenzione internazionale soprattutto per le immagini dell’escavatore che abbatte l’ingresso del centro amministrativo, diventate rapidamente oggetto di condivisione sui social. La vicenda riporta inoltre l’attenzione sulle possibili tensioni che possono nascere quando controversie economiche e richieste di compensazione non trovano una soluzione attraverso i canali istituzionali.

Per il momento, gli elementi confermati riguardano il danneggiamento della struttura, il tempestivo allontanamento del personale, l’assenza di feriti e il fermo del 47enne. Restano invece da chiarire il ruolo effettivo della presunta controversia sui risarcimenti, le responsabilità individuali e le circostanze che hanno preceduto l’episodio. Saranno gli ulteriori accertamenti investigativi a stabilire se il gesto sia stato effettivamente una forma di protesta legata alle compensazioni economiche oppure se vi siano altre motivazioni alla base dell’azione.

Credit: Ipa/KameraOne