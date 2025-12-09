Un buon riposo notturno è la chiave di una salute di ferro e di giornate produttive, ma dormire bene non è mai scontato. Anzi, basta che in casa ci sia qualcuno che russa e la notte diventa un percorso a ostacoli fatto di risvegli, sospiri e brontolii.

La British Snoring and Sleep Apnea Association ricorda che il russare riguarda circa la metà della popolazione. Un numero enorme, che ci dice quanto questo problema sia diffuso e, allo stesso tempo, quanto sia ancora sottovalutato.

Il meccanismo è semplice: durante il sonno, i muscoli di gola e lingua si rilassano e se le vie aeree si restringono troppo, l’aria che passa crea una vibrazione. Che è il rumore che conosciamo e che tedia il nostro riposo. A peggiorare tutto è la classica posizione supina.

Se infatti dormiamo a pancia in su, la lingua tende a cadere all’indietro, riducendo ancora di più lo spazio e aumentando l’intensità del russare. E più le vie aeree si chiudono, più il suono diventa invadente. Ma esiste un rimedio semplice e veloce per risolvere il problema.

Il trucco del cuscino per smettere di russare

Lo abbiamo accennato: la posizione supina peggiora il russamento, al contrario, dormire su un fianco alleggerisce le vibrazioni. Ma come fare a mantenere questa posizione? Col trucco del cuscino, una sorta di “tutore” per non scivolare a pancia in su mentre si dorme.

Un cuscino posizionato tra le gambe non serve solo a stare più comodi. Si stabilizza il bacino, si mantiene l’allineamento naturale delle anche e della colonna e si impedisce al corpo di ruotare in modo involontario durante il sonno.

Con il peso distribuito meglio, la posizione laterale diventa più facile da mantenere e il corpo non cerca un nuovo equilibrio girandosi a pancia in su. Un altro metodo semplice è posizionare un cuscino dietro la schiena, quasi come una barriera.

Se durante la notte proviamo a ruotarci, il contatto con il cuscino ci “rimette in carreggiata”. È un limite fisico, morbido ma efficace, che aiuta a dormire su un lato senza forzature. Non va inoltre dimenticato che, quando restiamo sul fianco, anche il cuscino della testa fa la sua parte.

Deve sostenere collo e cervicale, mantenendo la colonna in linea: un angolo sbagliato, troppo basso o troppo alto, può farci cambiare posizione, vanificando il trucco. Un cuscino che riempie bene lo spazio tra spalla e testa ci aiuta a restare nella postura corretta a lungo.

Come non russare: altri rimedi che funzionano

Chi russa, o ha un partner che ha questo problema, ha più di un’opzione per risolvere il fastidio. Ci sono, infatti, altre strategie approvate dalla ricerca che possono aiutare a smettere di russare senza causare disagi.

I cerotti nasali, per esempio, allargano le narici e migliorano il flusso d’aria e sono utili soprattutto quando il russare parte da una congestione o da narici che non tirano su abbastanza aria. In alternativa, ci sono i dilatatori interni al naso, discreti ma efficaci.

Va anche ricordato che mantenere un peso equilibrato è un altro elemento chiave: il tessuto in eccesso nella zona del collo può contribuire a restringere le vie aeree. E poi, evitare alcol e sedativi la sera aiuta, in quanto rilassano troppo i muscoli della gola, aumentando il rischio di vibrazioni.

In ultimo, per chi ha un russare persistente, esistono dispositivi orali che tengono la mandibola in posizione di poco avanzata, creando più spazio per far passare l’aria.

L’idea del cuscino, però, resta una delle soluzioni più immediate, a costo zero e che non richiede tecnologia. Un piccolo accorgimento che, se abbinato a qualche altro rimedio mirato, può restituirci il meritato riposo, immersi nel più totale silenzio.