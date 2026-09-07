Incontro da brividi a Yanshiping, una cittadina sull’altopiano tibetano nella Cina occidentale: un operaio s’è avvicinato troppo a uno dei due cuccioli di un’orsa e la madre è immediatamente accorsa in loro aiuto inseguendo l’uomo quasi fin dentro ad un ristorante.

Proprio dal ristorante sono subito uscite persone facendo rumore per allontanare mamma orsa che, riunitasi ai cuccioli, s’è allontanata con loro verso la boscaglia vicina.

“L’uomo sembrava essere un operaio del posto. Si è avvicinato accidentalmente al cucciolo, quindi l’orsa madre lo ha inseguito per proteggere il suo piccolo – ha raccontato il proprietario del ristorante – Quei tre orsi si aggirano per la città praticamente tutti i giorni ma di solito non attaccano le persone e scappano quando le vedono.”

Gli orsi bruni tibetani, noti anche come orsi blu tibetani, sono una specie protetta in Cina e si trovano principalmente sull’altopiano tibetano e in altre zone di alta quota.

Video tratto da: IPA / KameraOne