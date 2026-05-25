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VIRALI 25 MAGGIO 2026

Safari da paura: l'elefante è furibondo e carica la jeep

Redazione Virgilio Video

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Quando un safari può trasformarsi in un incubo: alcuni turisti si erano avvicinati su una jeep ad un elefante nel Parco Nazionale di Yala, in Sri Lanka quando l’enorme mammifero, evidentemente infastidito dalla presenza della vettura, ha iniziato ad inseguire aggressivamente l’auto, raggiungendola, colpendola lateralmente e sbalzando letteralmente i passeggeri dai sedili

Fortunatemente, dopo il primo attacco, l’elefante s’è fermato, quasi soddisfatto del colpo inferto, e la jeep è riuscita ad allontanarsi senza subire ulteriori aggressioni.

Video tratto da: IPA / CatersNews

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