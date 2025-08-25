Saltano parabrezza e porte: l'atterraggio d'emergenza è da brividi

Momenti di paura durante un volo di un aereo monoelica: il parabrezza e le porte del velivolo sono infatti saltate, costringendo il pilota ad un atterraggio d’emergenza da brividi.

“Durante il volo di crociera a 900 metri d’altezza, il parabrezza dell’aereo si è rotto violentemente e la pressione dell’aria istantanea risultante ha fatto saltare entrambe le porte – ha raccontato il pilota – Dopo aver stabilito che non potevamo raggiungere l’aeroporto successivo, abbiamo individuato un campo di fieno adatto per un atterraggio di emergenza e fortunatamente tutto è andato per il meglio”

Video tratto da: IPA / ViralHog