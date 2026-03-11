Negli ultimi anni il contesto geopolitico internazionale è diventato sempre più instabile e caratterizzato da minacce provenienti dallo spazio aereo, come missili balistici, droni e velivoli ad alta velocità. Per rafforzare la propria sicurezza nazionale e contribuire alla difesa integrata della Nato, l’Italia ha avviato un programma di modernizzazione dei sistemi di difesa aerea e antimissile. In questo quadro si inserisce l’introduzione dei nuovi sistemi SAMP/T New Generation e GRIFO, consegnati all’Esercito a gennaio 2026 e progettati per operare in modo complementare all’interno di una difesa multilivello.

Un sistema di difesa aerea stratificato

La difesa aerea moderna non si basa su un unico sistema, ma su una struttura stratificata composta da diversi livelli di protezione, ciascuno specializzato nel contrasto di specifiche minacce. In questo modello, i sistemi a lungo raggio intercettano i bersagli più lontani, mentre quelli a medio e corto raggio intervengono contro minacce più vicine o a bassa quota.

L’Italia sta sviluppando proprio un’architettura di questo tipo, capace di coprire l’intero spettro delle minacce: dai droni e missili da crociera fino ai quelli balistici. In questo sistema integrato, il SAMP/T New Generation rappresenta il livello di difesa a medio-lungo raggio, mentre il GRIFO copre il segmento a corto raggio. L’interoperabilità tra i due sistemi garantisce una protezione omnidirezionale a 360 gradi di infrastrutture strategiche, basi militari e unità operative sul terreno.

Come funziona il sistema SAMP/T New Generation

Il SAMP/T New Generation è l’evoluzione del sistema antimissile SAMP/T, già utilizzato dalle forze armate italiane e francesi. È stato sviluppato dal consorzio europeo Eurosam, che coinvolge aziende come MBDA e Thales, con l’obiettivo di migliorare le capacità di difesa contro minacce aeree e balistiche.

Una batteria del sistema comprende diversi elementi: un modulo di comando e controllo, un radar di sorveglianza avanzato e fino a sei lanciatori mobili. Ogni lanciatore può trasportare otto missili intercettori della famiglia Aster, per un totale massimo di 48 missili pronti al lancio.

Uno dei principali miglioramenti della nuova generazione è l’utilizzo del missile Aster 30 B1NT, progettato per intercettare bersagli a distanze superiori ai 150 chilometri, inclusi missili balistici. Il sistema è supportato da radar avanzati come il Kronos Grand Mobile High Power, capace di individuare minacce a oltre 350 km di distanza. Grazie a queste tecnologie, il SAMP/T NG è in grado di affrontare simultaneamente diversi tipi di minacce, tra cui aerei ad alta manovrabilità, droni, missili supersonici e vettori balistici.

Il sistema GRIFO per la difesa a corto raggio

Accanto al SAMP/T New Generation, l’Italia ha introdotto il sistema GRIFO, progettato per il segmento Short Range Air Defense. Questo sistema è pensato per contrastare minacce che operano a distanze più ridotte o a bassa quota, come droni, elicotteri, missili da crociera e velivoli tattici.

Il cuore del GRIFO è il missile CAMM-ER (Common Anti-Air Modular Missile – Extended Range), dotato di un cercatore radar attivo che consente al missile di guidarsi autonomamente verso il bersaglio con grande precisione. Questo intercettore ha una portata di circa 40 chilometri e utilizza un lancio verticale che garantisce copertura a 360 gradi.

Il sistema integra inoltre radar e moduli di comando e controllo che permettono di operare sia in modo autonomo sia in coordinamento con altri sistemi di difesa aerea. Questa flessibilità consente di proteggere rapidamente unità militari in movimento o infrastrutture sensibili.

Un passo strategico per la sicurezza europea

SAMP/T New Generation e GRIFO sono considerati un importante passo avanti per la difesa italiana, che ha sul proprio territorio anche delle basi americane. Grazie alla loro integrazione, il Paese può contare su uno scudo antimissile moderno, mobile e interoperabile con le reti di difesa della Nato.

L’investimento complessivo previsto per il potenziamento della difesa aerea italiana supera i cinque miliardi di euro nei prossimi anni, segno della crescente attenzione verso la sicurezza dello spazio aereo.