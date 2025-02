Festival di Sanremo 2025: chi decide la scaletta e la classifica

Il sipario del Teatro Ariston di Sanremo sta per alzarsi per la 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Dal 11 al 15 febbraio, la città dei fiori diventerà nuovamente il centro nevralgico della musica italiana, tra melodie indimenticabili, esibizioni spettacolari e attese classifiche. A dirigere questa nuova edizione sarà il noto Carlo Conti, riconfermato direttore artistico, il quale, insieme alla RAI, ha elaborato un format che promette di sorprendere e appassionare il pubblico. Con la partecipazione di 30 artisti (29 in realtà visto il ritiro in corsa del rapper Emis Killa) nella categoria Campioni e 4 nella sezione Nuove Proposte, Sanremo 2025 punta a offrire serate ricche di emozioni e musica di qualità.

Chi ha deciso i cantanti in gara e chi fa la scaletta del Festival

Dietro la selezione dei cantanti in gara per Sanremo 2025 c’è il direttore artistico Carlo Conti. La scelta degli artisti e delle canzoni si basa su criteri precisi: qualità e originalità del brano, capacità interpretative degli artisti e rilevanza nel panorama musicale attuale. L’obiettivo è offrire un mix ben bilanciato tra nomi consolidati e talenti emergenti, per garantire una rappresentazione ampia e variegata della scena musicale italiana.

La suddivisione delle serate e l’ordine di esibizione vengono stabiliti da Carlo Conti e dalla Rai. L’obiettivo? Assicurare un ritmo accattivante e dinamico durante ogni serata del Festival. Questa pianificazione strategica è fondamentale per mantenere alta l’attenzione del pubblico sia in sala che a casa.

Come si vota al Festival di Sanremo e come funziona la classifica

La classifica di Sanremo 2025 viene determinata grazie a un sistema di votazione che coinvolge sia il pubblico che tre giurie specializzate: la Sala Stampa, Tv e Web, composta da giornalisti accreditati; la Giuria delle Radio e, ovviamente, il Televoto. Il peso dei voti varia a seconda delle serate:

Prima Serata : vota esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da giornalisti accreditati.

: vota esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da giornalisti accreditati. Seconda e Terza Serata : il voto si divide equamente tra il Televoto (50%) e la Giuria delle Radio (50%). Il pubblico da casa, quindi, ha una voce decisamente importante.

: il voto si divide equamente tra il Televoto (50%) e la Giuria delle Radio (50%). Il pubblico da casa, quindi, ha una voce decisamente importante. Quarta Serata (Cover): qui entra in gioco anche la Giuria della Sala Stampa, insieme al Televoto e alla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso del 34%, 33% e 33%.

(Cover): qui entra in gioco anche la Giuria della Sala Stampa, insieme al Televoto e alla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso del 34%, 33% e 33%. Serata Finale: la votazione riprende con lo stesso mix del 34% per il Televoto e il 33% per le altre due giurie. Alla fine, viene decretato il vincitore sommando i punteggi ottenuti in tutte le serate.

Un esempio pratico? Se nella serata finale un artista ottiene il 40% dei voti dal pubblico, il 30% dalla Giuria della Sala Stampa e il 25% dalla Giuria delle Radio, i tre punteggi vengono ponderati secondo le percentuali stabilite per ottenere il risultato finale.

Un aspetto interessante riguarda il controllo delle votazioni. Tutte le operazioni avvengono sotto la supervisione di un notaio, che ha il compito di assicurare trasparenza e correttezza, evitando qualsiasi irregolarità. Questo sistema garantisce credibilità al Festival e tutela gli artisti. Per quanto riguarda i diritti televisivi, il Festival di Sanremo sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, con possibilità di seguirlo anche sulle piattaforme digitali, offrendo una copertura mediatica completa. Inoltre, i vincitori hanno un vincolo di esclusiva con la Rai fino al 18 febbraio 2025, durante il quale non possono partecipare a trasmissioni di altre emittenti.