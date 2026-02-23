La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolge dal 24 al 28 febbraio 2026, nella consueta cornice del Teatro Ariston, con Carlo Conti nel ruolo di padrone di casa per il secondo anno consecutivo. Viene trasmessa in prima serata su Rai Uno e in streaming su RaiPlay. La kermesse, come da tradizione, vede sfidarsi 30 artisti Big con brani inediti, insieme a quattro Nuove Proposte, che si contendono la vittoria e il titolo di rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest .

I concorrenti del Festival

Carlo Conti è alla sua quinta direzione artistica del Festival di Sanremo. Al suo fianco c’è Laura Pausini, co-conduttrice per tutte e cinque le serate. Gli artisti sono stati scelti con il fine di rendere lo spettacolo eclettico e coinvolgente. Non si tratta soltanto di una gara, ma dell’opportunità di regalare ore di spensieratezza (e, insieme, riflessione) al pubblico in sala e a casa. A contendersi il titolo ci sono:

Arisa, con “Magica favola”;

Bambole di Pezza, con “Resta con me”;

Chiello canta la sua “Ti penso sempre”;

Dargen D’Amico gareggia con “AI AI”;

Ditonellapiaga con “Che fastidio!”;

Eddie Brock porterà “Avvoltoi”;

Elettra Lamborghini si esibisce con “Voilà”;

Enrico Nigiotti si presenta con “Ogni volta che non so volare”;

Ermal Meta canta “Stella stellina”;

Fedez & Marco Masini stupiscono con “Male necessario”;

Francesco Renga porta “Il meglio di me”;

Fulminacci canta “Stupida sfortuna”;

J-Ax si presenta con “Italia starter pack”;

LDA & Aka 7even duettano con “Poesie clandestine”;

Leo Gassmann gareggia con “Naturale”;

Levante con “Sei tu”;

Luchè con “Labirinto”;

Malika Ayane porta “Animali notturni”;

Mara Sattei si esibisce con “Le cose che non sai di me”;

Maria Antonietta & Colombre con “La felicità e basta”;

Michele Bravi torna con “Prima o poi”;

Nayt si presenta con “Prima che”;

Patty Pravo con “Opera”;

Raf canterà “Ora e per sempre”;

Sal Da Vinci porta “Per sempre sì”;

Samurai Jay canta “Ossessione”;

Sayf ha deciso di cantare “Tu mi piaci tanto”;

Serena Brancale torna con “Qui con me”;

Tommaso Paradiso con “I romantici”;

Tredici Pietro si presenta con “Uomo che cade”.

Sanremo 2026, la scaletta serata per serata

La serata inaugurale del Festival di Sanremo vedrà tutti i 30 Big presentare i loro brani per la prima volta. Ogni artista salirà sul palco dell’Ariston davanti alla giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che stilerà una classifica delle prime 30 canzoni, comunicando al pubblico le prime cinque posizioni.

Il super ospite è Tiziano Ferro, che torna per celebrare i 25 anni dall’uscita di “Xdono”, il successo che lo ha consacrato nel panorama musicale italiano e internazionale, e per presentare il suo nuovo lavoro discografico. Inoltre, Max Pezzali è protagonista d’eccezione con esibizioni speciali tutte e cinque le sere, portando i suoi grandi successi pop direttamente dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo.

La competizione prosegue con la seconda serata. 15 Big in gara saranno valutati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio. In questa occasione si esibiranno anche le Nuove Proposte in sfide dirette. Il giorno dopo si esibitanno gli altri 15 concorrenti. Eros Ramazzotti e la star mondiale Alicia Keys saranno ospiti speciali, attesi per cimentarsi in esibizioni uniche e momenti musicali di grande spessore.

La quarta serata sarà quelle delle Cover. Ogni Big duetterà con un artista ospite per reinterpretare grandi classici della musica italiana o internazionale. Anche qui non mancheranno nomi di richiamo e momenti di spettacolo, spesso con sorprese inattese.

Tutti gli artisti tornano sul palco in un doppio turno di esibizioni durante la finale: prima tutti, poi i cinque più votati dalla combinazione televoto e giurie. Alla fine verrà proclamato il vincitore assoluto della 76ª edizione.

Il grande ospite sarà Andrea Bocelli, annunciato ufficialmente da Carlo Conti in collegamento tv pochi giorni prima dell’inizio del Festival. Oltre al tenore, la finale vedrà le esibizioni dei Pooh che celebrano i loro 60 anni di carriera.

L’ultimo Festival di Carlo Conti

Questa edizione di Sanremo segna un’importante tappa nella carriera di Carlo Conti: sarà infatti l’ultimo Festival che dirigerà e condurrà. Dopo cinque edizioni – nel 2015, 2016, 2017, 2025 e 2026 – il presentatore ha confermato che non tornerà nel 2027, aprendo la strada a nuove prospettive per la kermesse.

Conti ha scelto di lasciare il segno con una scaletta ricca di ospiti nazionali e internazionali, omaggiando la tradizione della canzone italiana e al tempo stesso guardando al futuro con un cast di artisti giovani e consolidati.

Sanremo 2026: Olly torna sul palco

Tra le sorprese di quest’anno c’è anche Olly, il giovane artista che ha trionfato nell’edizione 2025 con il brano “Balorda Nostalgia”, consacrandosi come uno dei protagonisti più attesi della scena musicale italiana.

Secondo le anticipazioni di stampa, sarà super ospite della prima serata del Festival 2026, tornando sul palco del Teatro Ariston per celebrare il suo percorso e il grande successo ottenuto dopo la vittoria dell’anno precedente. La sua presenza conferma l’attenzione del Festival verso le nuove generazioni e la continuità artistica.

Sanremo 2026 si presenta come un’edizione ricca di musica, ospiti internazionali e momenti unici, con una scaletta studiata per coinvolgere pubblico e critica. Tra ritorni attesi, performance speciali e la presenza di star italiane e internazionali, Sanremo conferma ancora una volta il suo ruolo centrale nella cultura musicale italiana.