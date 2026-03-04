Il Festival di Sanremo incide sicuramente sugli ascolti televisivi ma anche sulle routine degli italiani. Ogni anno, durante la settimana della kermesse, si registra uno spostamento netto dell’attenzione collettiva. La finale del 2026 lo conferma con un dato preciso: mentre sul palco dell’Ariston si giocava la vittoria, il traffico sui siti per adulti in Italia scendeva fino al -20% rispetto a un sabato medio.

Il calo più marcato è stato rilevato intorno all’1:00 di notte, nella fase conclusiva delle esibizioni. In quel momento la concentrazione era tutta sul verdetto. La flessione del 2026 è stata superiore a quella registrata nel 2025, quando la diminuzione si era fermata intorno al -14%. Nonostante ascolti televisivi inferiori rispetto all’anno precedente, l’impatto digitale è stato più forte.

Il picco dopo la proclamazione

Intorno alle 2:00, al momento dell’annuncio ufficiale della classifica finale, il traffico era già rientrato su livelli medi. Subito dopo la proclamazione del vincitore, però, si è registrato un rimbalzo netto. Intorno alle 3:00 del mattino il traffico ha segnato un +14% rispetto alla media. Il dato fotografa un comportamento preciso: durante la tensione del risultato l’attenzione è rimasta concentrata sulla diretta; chiusa la partita, l’utenza è tornata rapidamente alle abitudini precedenti. Il vincitore è Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. La sua vittoria ha prodotto reazioni sui social ma anche un effetto misurabile nei flussi digitali.

Campania e Napoli: l’effetto locale

Il dato nazionale è sicuramente rilevante, ma quello regionale lo è ancora di più. In Campania il traffico sui siti per adulti è crollato fino al -28% durante la finale. È un valore nettamente superiore alla media italiana. A Napoli la flessione ha toccato il -24% nel momento più intenso della serata. Subito dopo la proclamazione del vincitore, la città ha registrato un rimbalzo record del +26%. L’effetto locale è stato evidente: quando a vincere è un artista del territorio, la partecipazione emotiva è cresciuta e si è riversata anche nei comportamenti digitali. La concentrazione dell’audience su un evento identitario ha modificato temporaneamente le priorità online. La vittoria di un artista napoletano amplifica l’attenzione nella sua area di riferimento.

Ma il Festival non ha inciso solo sulla notte della finale. Per tutta la settimana si sono osservate variazioni nelle preferenze di consumo. La categoria “Music” su Pornhub ha registrato un aumento progressivo delle visualizzazioni. Nel giorno di apertura del Festival, il 24 febbraio, le ricerche nella categoria musicale sono cresciute del +20% rispetto al mese precedente. La sera della finale l’incremento è arrivato al +29%. Anche il giorno successivo i livelli sono rimasti elevati, con un +22%.

Un impatto più forte rispetto al 2025

Il confronto con l’anno precedente è utile per misurare l’intensità del fenomeno. Nel 2025 la finale aveva determinato un calo di traffico intorno al -14%. Nel 2026 la flessione è arrivata al -20%, nonostante ascolti televisivi complessivamente inferiori. Il dato indica che l’evento mantiene un potere attrattivo capace di superare la semplice quota share. La partecipazione emotiva può essere più incisiva del numero assoluto di spettatori. Il Festival continua a essere una variabile che incide sulle abitudini serali degli italiani. La variazione nei flussi digitali ne è una prova indiretta ma misurabile.

Cosa raccontano davvero questi numeri

Durante la finale di Sanremo 2026, milioni di utenti hanno sospeso temporaneamente altri consumi online per seguire l’evento. Il -20% nazionale, il -28% in Campania e il -24% a Napoli sono indicatori di concentrazione collettiva. Il rimbalzo successivo dimostra che si tratta di uno spostamento momentaneo. L’evento televisivo ha monopolizzato l’attenzione per alcune ore, poi il traffico è tornato alla normalità. Il caso del 2026 evidenzia un “effetto Sal Da Vinci” particolarmente marcato in Campania. E per il 2027, con la conduzione che passa a un altro volto molto amato al Sud (Stefano De Martino), resterà da capire se l’impatto regionale potrà essere ancora più evidente.