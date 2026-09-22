A soli 18 anni ha già messo due mondi apparentemente lontani: una corona da Miss Italia e quasi 100 medaglie conquistate in piscina. Sarah Rizea è la vincitrice dell’edizione 2026 del concorso, ma la sua è la storia di una giovane atleta abituata da anni agli allenamenti e alle competizioni internazionali. Nata in Piemonte da genitori rumeni e cresciuta poi in Liguria, gareggia nel nuoto artistico, è tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato e ha fatto parte del percorso della Nazionale italiana. Nel frattempo ha terminato il liceo e intrapreso gli studi universitari. Ecco chi è Sarah Rizea, la nuova Miss Italia 2026, e cosa sappiamo della sua carriera prima della vittoria.

Chi è Sarah Rizea, Miss Italia 2026

Sarah Maria Rizea ha 18 anni ed è nata l’8 novembre 2007 a Moncalieri, in provincia di Torino, da genitori di origine rumena. Ha trascorso in Piemonte i primi anni della sua vita, prima di trasferirsi nel 2019 a Vado Ligure, in provincia di Savona, dove vive tuttora. Ed è proprio la Liguria la regione che Sarah ha rappresentato nel concorso. Arrivata alla fase finale con la fascia di Miss Liguria, nella serata del 21 settembre ha conquistato il titolo di Miss Italia 2026 al Castello di Santa Severa. A incoronarla sono state la conduttrice Giulia Salemi e la patron Patrizia Mirigliani. Al secondo posto si è classificata Michela Meli, Miss Lazio, mentre il terzo è andato a Sara Genova, Miss Calabria.

La sua vittoria ha anche riportato la corona in Liguria dopo oltre mezzo secolo: l’ultima affermazione della regione risaliva infatti al 1975. Con Sarah sono cinque le vincitrici liguri nella storia del concorso.

Il nuoto artistico e le quasi 100 medaglie

Sarah è un’atleta di nuoto artistico delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e gareggia nella Nazionale assoluta. Attualmente si allena alla Rari Nantes Savona e pratica questa disciplina da quando aveva otto anni.

Lei stessa ha raccontato di aver conquistato quasi 100 medaglie, contando anche i risultati ottenuti nelle prime competizioni regionali: nel suo palmarès figurano anche piazzamenti di livello internazionale. Nel 2024 ha conquistato l’argento ai Campionati Europei di Belgrado nel duo misto tecnico e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima. Nello stesso anno è arrivato anche un terzo posto nella Super Final di Coppa del Mondo a Budapest, mentre nel 2025 ha ottenuto un altro podio in Coppa del Mondo a Somabay. Nel 2026 è stata inoltre convocata per gli Europei di Parigi come riserva della squadra azzurra. La prima convocazione in Nazionale era arrivata già nel 2021. L’obiettivo sportivo più ambizioso resta quello condiviso da molti atleti di alto livello: riuscire un giorno a partecipare alle Olimpiadi.

Gli studi e la famiglia di Sarah Rizea

Parallelamente allo sport, Sarah ha portato avanti gli studi. Si è diplomata nel 2026 al liceo linguistico e ha scelto di proseguire la propria formazione universitaria nell’area della psicologia.

I genitori sono di origine rumena e parte dei suoi parenti vive ancora in Romania. Sarah ha una sorella più piccola e, dopo l’incoronazione, ha dedicato la vittoria proprio ai familiari che l’hanno sostenuta nel percorso verso Miss Italia, compresi quelli che vivono nel Paese d’origine.

Cosa vuole fare dopo Miss Italia

La vittoria potrebbe ora aprire una strada completamente diversa da quella percorsa finora: Sarah ha raccontato di essere interessata anche alla moda, alla comunicazione e al mondo dello spettacolo, ma non sembra intenzionata ad abbandonare l’attività agonistica. La priorità resta quella di continuare il proprio percorso sportivo e universitario, cercando contemporaneamente di capire quali occasioni arriveranno grazie alla corona. Del resto, partecipare a Miss Italia era un desiderio che coltivava fin da bambina. Ha aspettato di raggiungere la maggiore età per iscriversi e, alla prima occasione, è arrivata fino alla vittoria.

Sul futuro immediato, però, preferisce non sbilanciarsi. Nell’intervista rilasciata dopo l’incoronazione si è definita scaramantica e ha evitato di anticipare i prossimi progetti. A 18 anni, tra una carriera sportiva già ricca di risultati, l’università e una corona appena conquistata, le strade possibili sono comunque più di una.