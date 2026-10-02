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VIRALI 02 OTTOBRE 2026

Resta appeso nel vuoto per 12 ore sul Monte Bianco, il momento del salvataggio

Matteo Polimeni

Matteo Polimeni

Editor e videomaker

Editor e videomaker con l’anima da storyteller. Mi muovo tra design, arte e architettura, giocando con la comunicazione.

Un’escursione sul massiccio del Monte Bianco si è trasformata in una lunga notte di paura per due giovani scalatori polacchi. I due sono rimasti bloccati sul Dente del Gigante, a circa 4.000 metri di quota, dopo aver imboccato una via sbagliata. A rendere ancora più complicata la situazione sono state le condizioni meteo, con pioggia, vento e temperature rigide che hanno impedito ai soccorritori di intervenire durante la notte.

Lo scalatore era bloccato sul Dente del Gigante: il racconto del salvataggio

L’allarme è scattato nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, quando la scalatrice di 24 anni ha contattato i soccorsi italiani fornendo la posizione della coppia. Il suo compagno, 20 anni, era rimasto bloccato più in alto, appeso alla parete rocciosa e trattenuto dalla corda di sicurezza. Il maltempo ha però impedito all’elicottero di decollare dopo il tramonto, costringendo i due a trascorrere circa 12 ore esposti a pioggia, vento e freddo.
Con le prime luci dell’alba, i soccorritori della Valle d’Aosta e i militari del soccorso alpino hanno iniziato a raggiungere la zona, utilizzando anche una funivia aperta appositamente per l’operazione. A complicare ulteriormente l’intervento c’era la necessità di arrivare rapidamente al ventenne, considerato quello in maggiore difficoltà. A un certo punto, però, una breve tregua del maltempo ha permesso a un elicottero della gendarmeria francese di decollare da Chamonix e raggiungere lo scalatore.
La finestra utile per il volo è durata pochissimo. Un soccorritore ha spiegato che bastava un altro minuto perché l’intervento dall’alto diventasse impossibile. Il giovane è stato quindi recuperato e trasportato in ospedale per accertamenti, dove le sue condizioni sono state giudicate soddisfacenti.
La sua compagna ha invece dovuto aspettare ancora circa due ore. I soccorritori l’hanno raggiunta a piedi, a una quarantina di metri dalla vetta, trovandola stanca ma in buone condizioni fisiche. La 24enne ha rifiutato il trasferimento in ospedale e ha poi iniziato la discesa insieme alla squadra di soccorso.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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