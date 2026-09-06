Dimenticare il passaporto, i contanti o un gioiello nella cassaforte della camera d’albergo è più facile di quanto si possa pensare. Succede soprattutto al momento del check-out, quando si ha la testa già altrove, mentre si chiudono le valigie e si controlla velocemente che non sia rimasto nulla in camera. Proprio per evitare questa situazione esiste un piccolo accorgimento diventato virale sui social: mettere una scarpa nella cassaforte dell’hotel insieme agli oggetti di valore. Il metodo è tornato alla ribalta grazie a un video pubblicato su TikTok dall’assistente di volo KLM Esther Sturrus, che ha raccolto oltre 1,3 milioni di visualizzazioni. In realtà, però, l’idea circolava già da tempo tra i viaggiatori più esperti.

Come funziona il trucco della scarpa nella cassaforte

L’idea è molto semplice e proprio per questo può rivelarsi efficace. La sera prima della partenza, quando si mettono nella cassaforte dell’hotel passaporto, denaro, gioielli o altri oggetti importanti, si inserisce nello stesso spazio anche una delle due scarpe che si indosseranno il giorno successivo. Non serve scegliere una scarpa particolare: l’importante è che sia indispensabile per uscire dalla stanza.

Il motivo è abbastanza intuitivo. Una volta chiusa, la cassaforte tende a sparire dal nostro campo visivo e, di conseguenza, anche dalla nostra attenzione. Se al mattino si pensa soltanto a fare le valigie e a raggiungere la reception, può capitare di lasciare lì dentro qualcosa senza rendersene conto. La scarpa, invece, crea un ostacolo molto più difficile da ignorare.

Quando arriva il momento di vestirsi e uscire, infatti, ci si accorge immediatamente che all’appello ne manca una. A quel punto non resta che cercarla e, per recuperarla, bisogna necessariamente tornare alla cassaforte. Una volta riaperta, il rischio di lasciare indietro anche gli altri oggetti diminuisce drasticamente.

Il trucco va quindi utilizzato con una certa costanza: se si decide di adottarlo, è meglio farlo ogni volta che si custodiscono oggetti di valore nella cassaforte. Altrimenti si rischia di dimenticare proprio la scarpa. In alternativa, lo stesso principio può essere applicato con un altro oggetto indispensabile, purché sia qualcosa che non si possa realisticamente lasciare in hotel.

Qual è il meccanismo psicologico dietro questo metodo

Dietro il trucco della scarpa c’è un principio molto semplice: non bisogna affidarsi soltanto alla memoria, ma creare una situazione che ci obblighi a ricordare. La cassaforte chiusa è infatti un elemento poco visibile e, proprio per questo, può essere facilmente escluso dai controlli finali. La scarpa produce invece un’associazione fisica immediata: se manca una delle due, prima di poter uscire bisogna necessariamente capire dove sia finita.

È una sorta di promemoria incorporato nella routine. Non serve impostare una sveglia sul telefono né lasciare un biglietto sulla porta, perché è l’oggetto stesso a ricordarci cosa dobbiamo fare. Il cervello si trova davanti a una piccola anomalia — una sola scarpa invece di un paio — e viene spinto a risolverla.

Il sistema diventa particolarmente utile proprio durante il check-out, uno dei momenti meno ordinati della permanenza in hotel. Tra bagagli da chiudere, documenti da controllare e orari da rispettare, la mente tende a concentrarsi sulle azioni più immediate e automatiche. Controllare una cassaforte che ormai è chiusa e fuori dalla vista non rientra necessariamente in questa sequenza. Recuperare una scarpa, invece, è un gesto indispensabile prima di uscire.