Scava in giardino per farsi un patio: quello che scopre è incredibile

Quando stai lavorando per farti un patio in giardino e scopri un tesoro inestimabile: è quanto successo ad un uomo che nel giugno scorso mentre scavava con un forcone da giardino dietro casa a Rebild, nello Jutland settentrionale, ha urtato quello che credeva fosse vecchio ferro, scoprendo invece il tesoro di epoca vichinga più grandemai trovato in Danimarca.

Il tesoro aveva un peso di circa 18,6 kg e comprendeva circa 700 oggetti, tra cui bracciali, monete d’argento e perfino un martello di Thor.

Al momento tutti gli oggetti sono al Museo Nazionale danese per una catalogazione e valutazione complessiva: ‘tecnicamente’ il valore sarebbe quello di migliaia di dollari legato all’argento utilizzato ma il suo valore archeologico e culturale è pressoché inestimabile.

E al povero ‘giardinere, cosa è finito in tasca? La legge danese classifica questi ritrovamenti come “danefæ” (tesoro storico) e devono quindi comunque essere consegnati allo Stato. Chi li ha scoperti riceve un premio di ritrovamento di un considerevole importo anche se non corrispondente in assoluto al valore di mercato del bene.

Video tratto da: IPA / KameraOne