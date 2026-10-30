Colpo di fortuna o ricerca mirata? L’unica certezza è il tesoro trovato: un uomo stava scavando presso la Mount Stuart Station, vicino a Tibooburra, nel Nuovo Galles del Sud, quando ha trovato un’enorme pepita d’oro.

L’individuo, che ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato di aver trascorso diversi giorni a perlustrare la zona e di essere quasi passato oltre quel punto, prima che il suo metal detector intercettasse un debole segnale.

A questo punto il cercatore ha iniziato a scavare e tra le mani s’è trovato un ‘sasso’ decisamente prezioso: soprannominata “Tibooburra Spud”, la pepita pesa 1.218 grammi e contiene circa 940 grammi d’oro puro.

Il suo valore è stimato intorno ai 171.000 dollari australiani (circa 107.000 euro) a seconda delle fluttuazioni giornaliere del prezzo dell’oro.

Il cercatore spera di vendere il raro reperto a un collezionista per una cifra che potrebbe raggiungere i 200.000 dollari australiani (125.000 euro); secondo un fornitore locale di attrezzature per la ricerca mineraria, ritrovamenti di peso superiore a 1 kg sono estremamente rari.

Video tratto da: IPA / KameraOne