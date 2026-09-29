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VIRALI 29 SETTEMBRE 2026

Alluvione in Nepal, scena da brivido: palazzo scivola nel fiume in piena a Galkot

Redazione Virgilio Video

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Arrivano dal Nepal devastato dall’ennesima alluvione le impressionanti immagini di un edificio amministrativo di due piani che letteralmente ‘scivola’ verso il fiume in piena prima di capovolgersi e finire nel suo letto dopo che l’acqua dell’alluvione ne aveva eroso le fondamenta.

Nel video si nota l’edificio oscillare pericolosamente sul ciglio della riva prima di cadere in acqua, tra le grida e lo sgomento degli spettatori, a Galkot, nel distretto di Baglung).

Le autorità hanno riferito che la sede amministrativa della Circoscrizione 9 del comune di Galkot è stata poi trascinata via dal fiume Daram, ingrossato dalle forti piogge cadute negli ultimi giorni.

Fortunatamente, l’edificio era stato già sgombrato dopo l’allarme emanato per la piena del fiume.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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