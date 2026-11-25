Gli agenti della polizia hanno utilizzato un Grappler, una speciale corda, per fermare in modo spettacolare un presunto ladro d’auto sull’Interstate 25 all’altezza di RidgeGate.

“Ma in GTA VI c’è il Grappler?”

Una pattuglia si è posizionata dietro la berlina, bloccandola e costringendo il conducente ad arrendersi, con tanto di mano alzata dal finestrino.

L’ufficio dello sceriffo ha diffuso il filmato scherzando: “Ma in GTA VI c’è il Grappler?“, citando il famoso videogame uscito in questi giorni. Poi è arrivato il messaggio serio: “GTA è un videogioco, il furto d’auto è un reato”.

Come funziona il grappler

Il grappler è uno speciale dispositivo montato sul paraurti anteriore delle auto della polizia per fermare in sicurezza i veicoli in fuga.

Il grappler, costituito da una robusta cinghia o da una rete di cavi particolarmente resistenti, viene lancianto dall’agente alla parte posteriore dell’auto in fuga e si avvolge attorno a una ruota posteriore del veicolo inseguito.

Il cavo resta quindi ancorato alla volante tramite un sistema di trattenimento, rallentando e fermando definitivamente il mezzo senza farlo ribaltare o sbandare.

Video tratto da: IPA / KameraOne