Schiaccia l'acceleratore al posto del freno: incidente e incendio alla pompa di benzina

Un errore che poteva risultare fatale: un 72enne automobilista ha schiacciato l’acceleratore invece del freno e in retro è andato a sbattere violentemente su un distributore di benzina, causando un incendio,

Fortunatamente sia l’uomo che la moglie che viaggiava con lui, sono riusciti a scendere prima essere travolti dalle fiamme. Distrutta invece la macchina, nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco abbia spento l’incendio nel giro di quindici minuti.

L’incidente è avvenuto in una stazione di servizio di Bangkok, in Thailandia.

Video tratto da: IPA / KameraOne